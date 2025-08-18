Rohkem infot CSW

Crosswalk logo

Crosswalk hind (CSW)

Loendis mitteolevad

1 CSW/USD reaalajas hind:

--
----
-6.40%1D
mexc
USD
Crosswalk (CSW) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:53:37 (UTC+8)

Crosswalk (CSW) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.28%

-7.05%

-10.12%

-10.12%

Crosswalk (CSW) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CSW kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CSWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CSW muutunud +0.28% viimase tunni jooksul, -7.05% 24 tunni vältel -10.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Crosswalk (CSW) – turuteave

$ 168.57K
$ 168.57K$ 168.57K

--
----

$ 170.33K
$ 170.33K$ 170.33K

8.80B
8.80B 8.80B

8,887,373,339.44
8,887,373,339.44 8,887,373,339.44

Crosswalk praegune turukapitalisatsioon on $ 168.57K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CSW ringlev varu on 8.80B, mille koguvaru on 8887373339.44. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 170.33K.

Crosswalk (CSW) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Crosswalk ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Crosswalk ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Crosswalk ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Crosswalk ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.05%
30 päeva$ 0-2.73%
60 päeva$ 0-5.07%
90 päeva$ 0--

Mis on Crosswalk (CSW)

Crosswalk is a decentralized finance (DeFi) platform designed to simplify cryptocurrency trading and asset management. It provides users with tools for secure, multi-chain asset swapping, aiming to make DeFi accessible for everyone, from beginners to seasoned traders. Built on advanced blockchain technology, Crosswalk combines a user-friendly interface with robust security features, ensuring efficient, cost-effective transactions. The platform's mission is to bridge traditional finance and Web3 for widespread adoption within a unified DeFi ecosystem.

Üksuse Crosswalk (CSW) allikas

Crosswalk hinna ennustus (USD)

Kui palju on Crosswalk (CSW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Crosswalk (CSW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Crosswalk nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Crosswalk hinna ennustust kohe!

CSW kohalike valuutade suhtes

Crosswalk (CSW) tokenoomika

Crosswalk (CSW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CSW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Crosswalk (CSW) kohta

Kui palju on Crosswalk (CSW) tänapäeval väärt?
Reaalajas CSW hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CSW/USD hind?
Praegune hind CSW/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Crosswalk turukapitalisatsioon?
CSW turukapitalisatsioon on $ 168.57K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CSW ringlev varu?
CSW ringlev varu on 8.80B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CSW (ATH) hind?
CSW saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade CSW madalaim (ATL) hind?
CSW nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CSW kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CSW kauplemismaht on -- USD.
Kas CSW sel aastal kõrgemale ka suundub?
CSW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CSW hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:53:37 (UTC+8)

Crosswalk (CSW) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

