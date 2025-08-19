Mis on Crodex (CRX)

The most advanced FIRST AMM DEX on the Cronos Chain

Crodex (CRX) tokenoomika

Crodex (CRX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Crodex (CRX) kohta Kui palju on Crodex (CRX) tänapäeval väärt? Reaalajas CRX hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CRX/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CRX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Crodex turukapitalisatsioon? CRX turukapitalisatsioon on $ 25.97 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CRX ringlev varu? CRX ringlev varu on 100.00K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRX (ATH) hind? CRX saavutab ATH hinna summas 111.08 USD . Mis oli kõigi aegade CRX madalaim (ATL) hind? CRX nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CRX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CRX kauplemismaht on -- USD . Kas CRX sel aastal kõrgemale ka suundub? CRX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRX hinna ennustust

