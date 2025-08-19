Rohkem infot CRX

Crodex logo

Crodex hind (CRX)

Loendis mitteolevad

1 CRX/USD reaalajas hind:

$0.00025975
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Crodex (CRX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:23:44 (UTC+8)

Crodex (CRX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 111.08
$ 0
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Crodex (CRX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CRX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 111.08 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CRX muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Crodex (CRX) – turuteave

$ 25.97
--
$ 25.97
100.00K
100,000.0
Crodex praegune turukapitalisatsioon on $ 25.97 -- 24 tunnise kauplemismahuga. CRX ringlev varu on 100.00K, mille koguvaru on 100000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 25.97.

Crodex (CRX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Crodex ja USD hinnamuutus $ 0.0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Crodex ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Crodex ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Crodex ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0.00.00%
30 päeva$ 00.00%
60 päeva$ 00.00%
90 päeva$ 0--

Mis on Crodex (CRX)

The most advanced FIRST AMM DEX on the Cronos Chain

Üksuse Crodex (CRX) allikas

Ametlik veebisait

Crodex hinna ennustus (USD)

Kui palju on Crodex (CRX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Crodex (CRX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Crodex nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Crodex hinna ennustust kohe!

CRX kohalike valuutade suhtes

Crodex (CRX) tokenoomika

Crodex (CRX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Crodex (CRX) kohta

Kui palju on Crodex (CRX) tänapäeval väärt?
Reaalajas CRX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CRX/USD hind?
Praegune hind CRX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Crodex turukapitalisatsioon?
CRX turukapitalisatsioon on $ 25.97 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CRX ringlev varu?
CRX ringlev varu on 100.00K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRX (ATH) hind?
CRX saavutab ATH hinna summas 111.08 USD.
Mis oli kõigi aegade CRX madalaim (ATL) hind?
CRX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CRX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CRX kauplemismaht on -- USD.
Kas CRX sel aastal kõrgemale ka suundub?
CRX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRX hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.