Mis on CRINGE (CRINGE)

CRINGE is a Solana meme token centered around all images, videos, and actions which are cringe! Warning: Cringe Alert! Remember, folks! Just like we don't judge people based on race, ethnicity, or color, we shouldn't judge them for being cringe. After all, cringe isn't ugly - it's just... special. 😉 Embrace your inner cringe, because in a world full of copycats, being cringey is the new cool! Meme coins are driven by community, and our community is CRINGE as heck!

CRINGE hinna ennustus (USD)

Kui palju on CRINGE (CRINGE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CRINGE (CRINGE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CRINGE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

CRINGE (CRINGE) tokenoomika

CRINGE (CRINGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRINGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CRINGE (CRINGE) kohta Kui palju on CRINGE (CRINGE) tänapäeval väärt? Reaalajas CRINGE hind USD on 0.00000882 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CRINGE/USD hind? $ 0.00000882 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CRINGE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CRINGE turukapitalisatsioon? CRINGE turukapitalisatsioon on $ 8.81K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CRINGE ringlev varu? CRINGE ringlev varu on 998.92M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRINGE (ATH) hind? CRINGE saavutab ATH hinna summas 0.00053163 USD . Mis oli kõigi aegade CRINGE madalaim (ATL) hind? CRINGE nägi ATL hinda summas 0.00000458 USD . Milline on CRINGE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CRINGE kauplemismaht on -- USD . Kas CRINGE sel aastal kõrgemale ka suundub? CRINGE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRINGE hinna ennustust

