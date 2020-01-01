CRINGE (CRINGE) tokenoomika
CRINGE is a Solana meme token centered around all images, videos, and actions which are cringe!
Warning: Cringe Alert! Remember, folks! Just like we don't judge people based on race, ethnicity, or color, we shouldn't judge them for being cringe. After all, cringe isn't ugly - it's just... special. 😉
Embrace your inner cringe, because in a world full of copycats, being cringey is the new cool!
Meme coins are driven by community, and our community is CRINGE as heck!
CRINGE (CRINGE) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage CRINGE (CRINGE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
CRINGE (CRINGE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
CRINGE (CRINGE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate CRINGE tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
CRINGE tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate CRINGE tokeni tokenoomikat, avastage CRINGE tokeni reaalajas hinda!
