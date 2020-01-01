CRINGE (CRINGE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CRINGE (CRINGE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CRINGE (CRINGE) teave CRINGE is a Solana meme token centered around all images, videos, and actions which are cringe! Warning: Cringe Alert! Remember, folks! Just like we don't judge people based on race, ethnicity, or color, we shouldn't judge them for being cringe. After all, cringe isn't ugly - it's just... special. 😉 Embrace your inner cringe, because in a world full of copycats, being cringey is the new cool! Meme coins are driven by community, and our community is CRINGE as heck! Ametlik veebisait: https://cringetoken.wtf/ Ostke CRINGE kohe!

CRINGE (CRINGE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CRINGE (CRINGE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.93K Koguvaru: $ 998.92M Ringlev varu: $ 998.92M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.93K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00053163 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000458 Praegune hind: $ 0

CRINGE (CRINGE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CRINGE (CRINGE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CRINGE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CRINGE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CRINGE tokeni tokenoomikat, avastage CRINGE tokeni reaalajas hinda!

CRINGE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CRINGE võiks suunduda? Meie CRINGE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CRINGE tokeni hinna ennustust kohe!

