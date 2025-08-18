Mis on Crabada (CRA)

Crabada is an exciting play-and-earn NFT game based in a world filled with fierce fighting Hermit-Crabs called Crabada (the NFTs). Read the complete guide to playing Crabada. CRA is a governance token which is rewarded via staking and playing the game during the incentive period.

Crabada hinna ennustus (USD)

Kui palju on Crabada (CRA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Crabada (CRA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Crabada nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

CRA kohalike valuutade suhtes

Crabada (CRA) tokenoomika

Crabada (CRA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Crabada (CRA) kohta Kui palju on Crabada (CRA) tänapäeval väärt? Reaalajas CRA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CRA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CRA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Crabada turukapitalisatsioon? CRA turukapitalisatsioon on $ 98.43K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CRA ringlev varu? CRA ringlev varu on 355.98M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRA (ATH) hind? CRA saavutab ATH hinna summas 2.96 USD . Mis oli kõigi aegade CRA madalaim (ATL) hind? CRA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CRA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CRA kauplemismaht on -- USD . Kas CRA sel aastal kõrgemale ka suundub? CRA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRA hinna ennustust

