Rohkem infot CRA

CRA Hinnainfo

CRA Ametlik veebisait

CRA Tokenoomika

CRA Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Crabada logo

Crabada hind (CRA)

Loendis mitteolevad

1 CRA/USD reaalajas hind:

$0.00027651
$0.00027651$0.00027651
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Crabada (CRA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:15:26 (UTC+8)

Crabada (CRA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.96
$ 2.96$ 2.96

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.11%

-1.11%

Crabada (CRA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CRA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CRAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.96 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CRA muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -1.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Crabada (CRA) – turuteave

$ 98.43K
$ 98.43K$ 98.43K

--
----

$ 276.51K
$ 276.51K$ 276.51K

355.98M
355.98M 355.98M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Crabada praegune turukapitalisatsioon on $ 98.43K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CRA ringlev varu on 355.98M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 276.51K.

Crabada (CRA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Crabada ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Crabada ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Crabada ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Crabada ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+0.18%
60 päeva$ 0+27.74%
90 päeva$ 0--

Mis on Crabada (CRA)

Crabada is an exciting play-and-earn NFT game based in a world filled with fierce fighting Hermit-Crabs called Crabada (the NFTs). Read the complete guide to playing Crabada. CRA is a governance token which is rewarded via staking and playing the game during the incentive period.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Crabada (CRA) allikas

Ametlik veebisait

Crabada hinna ennustus (USD)

Kui palju on Crabada (CRA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Crabada (CRA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Crabada nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Crabada hinna ennustust kohe!

CRA kohalike valuutade suhtes

Crabada (CRA) tokenoomika

Crabada (CRA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CRA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Crabada (CRA) kohta

Kui palju on Crabada (CRA) tänapäeval väärt?
Reaalajas CRA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CRA/USD hind?
Praegune hind CRA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Crabada turukapitalisatsioon?
CRA turukapitalisatsioon on $ 98.43K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CRA ringlev varu?
CRA ringlev varu on 355.98M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CRA (ATH) hind?
CRA saavutab ATH hinna summas 2.96 USD.
Mis oli kõigi aegade CRA madalaim (ATL) hind?
CRA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CRA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CRA kauplemismaht on -- USD.
Kas CRA sel aastal kõrgemale ka suundub?
CRA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CRA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:15:26 (UTC+8)

Crabada (CRA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.