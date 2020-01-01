Crabada (CRA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Crabada (CRA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Crabada (CRA) teave Crabada is an exciting play-and-earn NFT game based in a world filled with fierce fighting Hermit-Crabs called Crabada (the NFTs). Read the complete guide to playing Crabada. CRA is a governance token which is rewarded via staking and playing the game during the incentive period. Ametlik veebisait: https://www.crabada.com/ Ostke CRA kohe!

Crabada (CRA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Crabada (CRA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 98.43K $ 98.43K $ 98.43K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 355.98M $ 355.98M $ 355.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 276.51K $ 276.51K $ 276.51K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.96 $ 2.96 $ 2.96 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00027651 $ 0.00027651 $ 0.00027651 Lisateave Crabada (CRA) hinna kohta

Crabada (CRA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Crabada (CRA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CRA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CRA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CRA tokeni tokenoomikat, avastage CRA tokeni reaalajas hinda!

CRA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CRA võiks suunduda? Meie CRA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CRA tokeni hinna ennustust kohe!

