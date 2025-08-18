Rohkem infot COVE

Cove Quant logo

Cove Quant hind (COVE)

Loendis mitteolevad

1 COVE/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Cove Quant (COVE) reaalajas hinnagraafik
Cove Quant (COVE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00362715
$ 0.00362715$ 0.00362715

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+8.82%

+8.82%

Cove Quant (COVE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul COVE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. COVEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00362715 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on COVE muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +8.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cove Quant (COVE) – turuteave

$ 14.81K
$ 14.81K$ 14.81K

--
----

$ 14.81K
$ 14.81K$ 14.81K

999.81M
999.81M 999.81M

999,809,700.039007
999,809,700.039007 999,809,700.039007

Cove Quant praegune turukapitalisatsioon on $ 14.81K -- 24 tunnise kauplemismahuga. COVE ringlev varu on 999.81M, mille koguvaru on 999809700.039007. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.81K.

Cove Quant (COVE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Cove Quant ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cove Quant ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cove Quant ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cove Quant ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+7.95%
60 päeva$ 0+33.43%
90 päeva$ 0--

Mis on Cove Quant (COVE)

Welcome to The Cove - a system processing real-time Solana transaction data on Pump.Fun. Our advanced algorithms generate market insights, create AI-driven visualizations, and deploy autonomous agent protocols to interact with the community. The Cove Ecosystem consists of features and tools that will allow you to look through wallets and assess patterns with tokens and buying activity; discover wallets that are continuously early to runners; and stay updated on notable wallets. Within the ecosystem you'll discover: The Cove Quant: Our AI-powered analyst that synthesizes the wealth of information from pump.fun. Through The Cove Quants’s Twitter/X account (@TheCoveQuant), you’ll gain access to expert analyses of notable wallets and Pump.Fun tokens from data pulled directly from The Cove. In addition to Cove Quant's feed on Twitter/X, you'll also be able to interact and prompt The Cove Quant directly in our Telegram. Pump.Fun Alpha Wallet Analysis A real time updating list of potential alpha wallets on pump.fun Wallet Cluster Analysis A real time view into the last 15 mins of buying activity on pump.fun looking for tokens with high shared maker similarity Top Activity Tokens aka The Universe Tokens under 500k that seem to be getting a lot of activity according to the AI Backrooms An upcoming feature with 2 AI agents that converse about recent market data and trends. Plans include potentially including voice and creating an AI podcast about real time events in the meme markets Our token $COVE fuels the platform's innovative features. $COVE was created as a fair launch via Pump.Fun, allowing everyone the equal opportunity to acquire $COVE on the market.

Üksuse Cove Quant (COVE) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Cove Quant hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cove Quant (COVE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cove Quant (COVE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cove Quant nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cove Quant hinna ennustust kohe!

COVE kohalike valuutade suhtes

Cove Quant (COVE) tokenoomika

Cove Quant (COVE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COVE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cove Quant (COVE) kohta

Kui palju on Cove Quant (COVE) tänapäeval väärt?
Reaalajas COVE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune COVE/USD hind?
Praegune hind COVE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cove Quant turukapitalisatsioon?
COVE turukapitalisatsioon on $ 14.81K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on COVE ringlev varu?
COVE ringlev varu on 999.81M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim COVE (ATH) hind?
COVE saavutab ATH hinna summas 0.00362715 USD.
Mis oli kõigi aegade COVE madalaim (ATL) hind?
COVE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on COVE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine COVE kauplemismaht on -- USD.
Kas COVE sel aastal kõrgemale ka suundub?
COVE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COVE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.