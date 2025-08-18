Mis on Concentrator (CTR)

CTR token is the governance token of Concentrator. CTR tokenomics work the same way as Curve’s ve tokenomics. CTR holders will be able to lock their tokens for up to 4 years to get veCTR, and the ve power of each lock will be determined by the amount locked and the remaining lock time left. veCTR bestows governance rights including the allocation of 50% of all Concentrator’s revenues, and depending on the outcome of the community vote, will likely earn most of that revenue. The maximum total CTR will be only 5,000,000 and all of those will be emitted by the end of the IFO (with 50% distributed to IFO farmers). CTR has no team or investor allotment, nor does it have any involuntary lockups or vesting. Locking CTR to get veCTR will be available within a few weeks of the IFO period for users to lock their CTR and begin directing and/or receiving platform revenue.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Concentrator (CTR) allikas Ametlik veebisait

Concentrator hinna ennustus (USD)

Kui palju on Concentrator (CTR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Concentrator (CTR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Concentrator nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Concentrator hinna ennustust kohe!

CTR kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Concentrator (CTR) tokenoomika

Concentrator (CTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Concentrator (CTR) kohta Kui palju on Concentrator (CTR) tänapäeval väärt? Reaalajas CTR hind USD on 0.547492 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CTR/USD hind? $ 0.547492 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CTR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Concentrator turukapitalisatsioon? CTR turukapitalisatsioon on $ 622.57K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CTR ringlev varu? CTR ringlev varu on 1.14M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CTR (ATH) hind? CTR saavutab ATH hinna summas 3.63 USD . Mis oli kõigi aegade CTR madalaim (ATL) hind? CTR nägi ATL hinda summas 0.105805 USD . Milline on CTR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CTR kauplemismaht on -- USD . Kas CTR sel aastal kõrgemale ka suundub? CTR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CTR hinna ennustust

Concentrator (CTR) Olulised valdkonna uudised