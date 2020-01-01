Concentrator (CTR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Concentrator (CTR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Concentrator (CTR) teave CTR token is the governance token of Concentrator. CTR tokenomics work the same way as Curve's ve tokenomics. CTR holders will be able to lock their tokens for up to 4 years to get veCTR, and the ve power of each lock will be determined by the amount locked and the remaining lock time left. veCTR bestows governance rights including the allocation of 50% of all Concentrator's revenues, and depending on the outcome of the community vote, will likely earn most of that revenue. The maximum total CTR will be only 5,000,000 and all of those will be emitted by the end of the IFO (with 50% distributed to IFO farmers). CTR has no team or investor allotment, nor does it have any involuntary lockups or vesting. Locking CTR to get veCTR will be available within a few weeks of the IFO period for users to lock their CTR and begin directing and/or receiving platform revenue. Ametlik veebisait: https://concentrator.aladdin.club/

Concentrator (CTR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Concentrator (CTR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 529.47K $ 529.47K $ 529.47K Koguvaru: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Ringlev varu: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.34M $ 2.34M $ 2.34M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.63 $ 3.63 $ 3.63 Kõigi aegade madalaim: $ 0.105805 $ 0.105805 $ 0.105805 Praegune hind: $ 0.467782 $ 0.467782 $ 0.467782 Lisateave Concentrator (CTR) hinna kohta

Concentrator (CTR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Concentrator (CTR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CTR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CTR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CTR tokeni tokenoomikat, avastage CTR tokeni reaalajas hinda!

CTR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CTR võiks suunduda? Meie CTR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

