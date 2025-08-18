Mis on Civilization (CIV)

CIV aims at building the world’s first Dex Fund: transforming the way how staking and investment are done, with 100% auditable code and, eventually, automated multi-strategy selection for maximum yield at minimum risk.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Civilization (CIV) allikas Ametlik veebisait

Civilization hinna ennustus (USD)

Kui palju on Civilization (CIV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Civilization (CIV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Civilization nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Civilization hinna ennustust kohe!

CIV kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Civilization (CIV) tokenoomika

Civilization (CIV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CIV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Civilization (CIV) kohta Kui palju on Civilization (CIV) tänapäeval väärt? Reaalajas CIV hind USD on 0.00213655 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CIV/USD hind? $ 0.00213655 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CIV/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Civilization turukapitalisatsioon? CIV turukapitalisatsioon on $ 623.17K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CIV ringlev varu? CIV ringlev varu on 291.67M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CIV (ATH) hind? CIV saavutab ATH hinna summas 0.253367 USD . Mis oli kõigi aegade CIV madalaim (ATL) hind? CIV nägi ATL hinda summas 0.00090004 USD . Milline on CIV kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CIV kauplemismaht on -- USD . Kas CIV sel aastal kõrgemale ka suundub? CIV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CIV hinna ennustust

Civilization (CIV) Olulised valdkonna uudised