CIV aims at building the world's first Dex Fund: transforming the way how staking and investment are done, with 100% auditable code and, eventually, automated multi-strategy selection for maximum yield at minimum risk. Ametlik veebisait: https://civfund.org/

Civilization (CIV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Civilization (CIV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 576.53K $ 576.53K $ 576.53K Koguvaru: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ringlev varu: $ 291.67M $ 291.67M $ 291.67M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 593.00K $ 593.00K $ 593.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.253367 $ 0.253367 $ 0.253367 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00197771 $ 0.00197771 $ 0.00197771 Lisateave Civilization (CIV) hinna kohta

Civilization (CIV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Civilization (CIV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CIV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CIV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CIV tokeni tokenoomikat, avastage CIV tokeni reaalajas hinda!

CIV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CIV võiks suunduda? Meie CIV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CIV tokeni hinna ennustust kohe!

