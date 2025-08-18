Mis on MicroVisionChain (SPACE)

MVC is a UTXO-model layer-one smart contract public blockchain with unlimited potential. It is a revolutionary blockchain solution built to solve bitcoin's congestion issue. MVC achieves unparalleled transaction speed, exponential scalability with high-concurrency, extremely low fees, while maintaining decentralization. Combined with the cross-chain decentralized identity (DID) solution, MVC will become the ideal sidechain to Bitcoin, unlocking the full potential of Bitcoin for daily transactions and providing bitcoin virtual machines enabling the development of massive Web3 applications.

MicroVisionChain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



Kui palju on MicroVisionChain (SPACE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MicroVisionChain (SPACE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MicroVisionChain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Kui palju on MicroVisionChain (SPACE) tänapäeval väärt? Reaalajas SPACE hind USD on 0.1563 USD. Milline on praegune SPACE/USD hind? $ 0.1563. Milline on MicroVisionChain turukapitalisatsioon? SPACE turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. Milline on SPACE ringlev varu? SPACE ringlev varu on 0.00 USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPACE (ATH) hind? SPACE saavutab ATH hinna summas 37.566996466593714 USD. Mis oli kõigi aegade SPACE madalaim (ATL) hind? SPACE nägi ATL hinda summas 0.10366110865176212 USD. Milline on SPACE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SPACE kauplemismaht on $ 60.85K USD.

