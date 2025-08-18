Rohkem infot SPACE

MicroVisionChain hind(SPACE)

1 SPACE/USD reaalajas hind:

$0.1566
$0.1566$0.1566
-0.82%1D
MicroVisionChain (SPACE) reaalajas hinnagraafik
MicroVisionChain (SPACE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.156
$ 0.156$ 0.156
24 h madal
$ 0.1622
$ 0.1622$ 0.1622
24 h kõrge

$ 0.156
$ 0.156$ 0.156

$ 0.1622
$ 0.1622$ 0.1622

$ 37.566996466593714
$ 37.566996466593714$ 37.566996466593714

$ 0.10366110865176212
$ 0.10366110865176212$ 0.10366110865176212

-0.07%

-0.82%

-4.00%

-4.00%

MicroVisionChain (SPACE) reaalajas hind on $ 0.1563. Viimase 24 tunni jooksul SPACE kaubeldud madalaim $ 0.156 ja kõrgeim $ 0.1622 näitab aktiivset turu volatiivsust. SPACEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 37.566996466593714 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.10366110865176212.

Lüliajalise tootluse osas on SPACE muutunud -0.07% viimase tunni jooksul, -0.82% 24 tunni vältel -4.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MicroVisionChain (SPACE) – turuteave

No.4227

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 60.85K
$ 60.85K$ 60.85K

$ 3.28M
$ 3.28M$ 3.28M

0.00
0.00 0.00

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

0.00%

SPACE

MicroVisionChain praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 60.85K 24 tunnise kauplemismahuga. SPACE ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 21000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.28M.

MicroVisionChain (SPACE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MicroVisionChain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.001295-0.82%
30 päeva$ -0.0543-25.79%
60 päeva$ +0.0064+4.26%
90 päeva$ -0.2097-57.30%
MicroVisionChain Hinnamuutus täna

Täna registreeris SPACE muutuse $ -0.001295 (-0.82%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MicroVisionChain 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0543 (-25.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MicroVisionChain 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SPACE $ +0.0064 (+4.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MicroVisionChain 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.2097 (-57.30%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MicroVisionChain (SPACE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MicroVisionChain hinnaajaloo lehte.

Mis on MicroVisionChain (SPACE)

MVC is a UTXO-model layer-one smart contract public blockchain with unlimited potential. It is a revolutionary blockchain solution built to solve bitcoin's congestion issue. MVC achieves unparalleled transaction speed, exponential scalability with high-concurrency, extremely low fees, while maintaining decentralization. Combined with the cross-chain decentralized identity (DID) solution, MVC will become the ideal sidechain to Bitcoin, unlocking the full potential of Bitcoin for daily transactions and providing bitcoin virtual machines enabling the development of massive Web3 applications.

MicroVisionChain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MicroVisionChain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SPACE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MicroVisionChain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MicroVisionChain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MicroVisionChain hinna ennustus (USD)

Kui palju on MicroVisionChain (SPACE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MicroVisionChain (SPACE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MicroVisionChain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MicroVisionChain hinna ennustust kohe!

MicroVisionChain (SPACE) tokenoomika

MicroVisionChain (SPACE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPACE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MicroVisionChain (SPACE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MicroVisionChain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MicroVisionChain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SPACE kohalike valuutade suhtes

1 MicroVisionChain(SPACE)/VND
4,113.0345
1 MicroVisionChain(SPACE)/AUD
A$0.239139
1 MicroVisionChain(SPACE)/GBP
0.114099
1 MicroVisionChain(SPACE)/EUR
0.132855
1 MicroVisionChain(SPACE)/USD
$0.1563
1 MicroVisionChain(SPACE)/MYR
RM0.658023
1 MicroVisionChain(SPACE)/TRY
6.384855
1 MicroVisionChain(SPACE)/JPY
¥22.9761
1 MicroVisionChain(SPACE)/ARS
ARS$202.460079
1 MicroVisionChain(SPACE)/RUB
12.450858
1 MicroVisionChain(SPACE)/INR
13.677813
1 MicroVisionChain(SPACE)/IDR
Rp2,520.967389
1 MicroVisionChain(SPACE)/KRW
217.081944
1 MicroVisionChain(SPACE)/PHP
8.874714
1 MicroVisionChain(SPACE)/EGP
￡E.7.535223
1 MicroVisionChain(SPACE)/BRL
R$0.84402
1 MicroVisionChain(SPACE)/CAD
C$0.215694
1 MicroVisionChain(SPACE)/BDT
18.960753
1 MicroVisionChain(SPACE)/NGN
239.356257
1 MicroVisionChain(SPACE)/UAH
6.441123
1 MicroVisionChain(SPACE)/VES
Bs21.1005
1 MicroVisionChain(SPACE)/CLP
$150.3606
1 MicroVisionChain(SPACE)/PKR
Rs44.239152
1 MicroVisionChain(SPACE)/KZT
84.531729
1 MicroVisionChain(SPACE)/THB
฿5.056305
1 MicroVisionChain(SPACE)/TWD
NT$4.693689
1 MicroVisionChain(SPACE)/AED
د.إ0.573621
1 MicroVisionChain(SPACE)/CHF
Fr0.12504
1 MicroVisionChain(SPACE)/HKD
HK$1.222266
1 MicroVisionChain(SPACE)/AMD
֏59.76912
1 MicroVisionChain(SPACE)/MAD
.د.م1.405137
1 MicroVisionChain(SPACE)/MXN
$2.924373
1 MicroVisionChain(SPACE)/PLN
0.567369
1 MicroVisionChain(SPACE)/RON
лв0.675216
1 MicroVisionChain(SPACE)/SEK
kr1.491102
1 MicroVisionChain(SPACE)/BGN
лв0.261021
1 MicroVisionChain(SPACE)/HUF
Ft52.749687
1 MicroVisionChain(SPACE)/CZK
3.26667
1 MicroVisionChain(SPACE)/KWD
د.ك0.0475152
1 MicroVisionChain(SPACE)/ILS
0.526731
1 MicroVisionChain(SPACE)/NOK
kr1.588008
1 MicroVisionChain(SPACE)/NZD
$0.262584

MicroVisionChain ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MicroVisionChain võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse MicroVisionChain ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MicroVisionChain kohta

Kui palju on MicroVisionChain (SPACE) tänapäeval väärt?
Reaalajas SPACE hind USD on 0.1563 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SPACE/USD hind?
Praegune hind SPACE/USD on $ 0.1563. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MicroVisionChain turukapitalisatsioon?
SPACE turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SPACE ringlev varu?
SPACE ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPACE (ATH) hind?
SPACE saavutab ATH hinna summas 37.566996466593714 USD.
Mis oli kõigi aegade SPACE madalaim (ATL) hind?
SPACE nägi ATL hinda summas 0.10366110865176212 USD.
Milline on SPACE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SPACE kauplemismaht on $ 60.85K USD.
Kas SPACE sel aastal kõrgemale ka suundub?
SPACE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPACE hinna ennustust.
MicroVisionChain (SPACE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

