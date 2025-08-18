Mis on Chengu (CHENGU)

Chengu is Abstract Chain’s culture coin. He’s a Chad Penguin (aka Chengu) who embodies the spirit of the “Chad” roles as defined by the Abstract community. Chengu serves as a cultural symbol for the consumer crypto ecosystem, integrating into DEXs, games, streaming, and other fun applications within Abstract. As a meme and cultural figure, his presence strengthens Abstract’s brand identity, reinforcing its commitment to consumer crypto adoption in an engaging and fun way.

Kui palju on Chengu (CHENGU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chengu (CHENGU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Chengu (CHENGU) tokenoomika

Chengu (CHENGU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHENGU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chengu (CHENGU) kohta Kui palju on Chengu (CHENGU) tänapäeval väärt? Reaalajas CHENGU hind USD on 0.00063533 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CHENGU/USD hind? $ 0.00063533 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CHENGU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Chengu turukapitalisatsioon? CHENGU turukapitalisatsioon on $ 629.75K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CHENGU ringlev varu? CHENGU ringlev varu on 991.22M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHENGU (ATH) hind? CHENGU saavutab ATH hinna summas 0.00300819 USD . Mis oli kõigi aegade CHENGU madalaim (ATL) hind? CHENGU nägi ATL hinda summas 0.00027937 USD . Milline on CHENGU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CHENGU kauplemismaht on -- USD . Kas CHENGU sel aastal kõrgemale ka suundub? CHENGU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHENGU hinna ennustust

