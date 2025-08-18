Rohkem infot CHENGU

Chengu logo

Chengu hind (CHENGU)

Loendis mitteolevad

1 CHENGU/USD reaalajas hind:

$0.00063533
$0.00063533$0.00063533
-7.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Chengu (CHENGU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:45:06 (UTC+8)

Chengu (CHENGU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00063429
24 h madal
$ 0.00072009
24 h kõrge

$ 0.00063429
$ 0.00072009
$ 0.00300819
$ 0.00027937
-0.47%

-7.46%

-41.89%

-41.89%

Chengu (CHENGU) reaalajas hind on $0.00063533. Viimase 24 tunni jooksul CHENGU kaubeldud madalaim $ 0.00063429 ja kõrgeim $ 0.00072009 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHENGUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00300819 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00027937.

Lüliajalise tootluse osas on CHENGU muutunud -0.47% viimase tunni jooksul, -7.46% 24 tunni vältel -41.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Chengu (CHENGU) – turuteave

$ 629.75K
--
$ 629.75K
991.22M
991,215,838.740657
Chengu praegune turukapitalisatsioon on $ 629.75K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CHENGU ringlev varu on 991.22M, mille koguvaru on 991215838.740657. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 629.75K.

Chengu (CHENGU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Chengu ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Chengu ja USD hinnamuutus $ -0.0001424252.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Chengu ja USD hinnamuutus $ +0.0005030652.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Chengu ja USD hinnamuutus $ -0.0002988459087518191.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.46%
30 päeva$ -0.0001424252-22.41%
60 päeva$ +0.0005030652+79.18%
90 päeva$ -0.0002988459087518191-31.99%

Mis on Chengu (CHENGU)

Chengu is Abstract Chain’s culture coin. He’s a Chad Penguin (aka Chengu) who embodies the spirit of the “Chad” roles as defined by the Abstract community. Chengu serves as a cultural symbol for the consumer crypto ecosystem, integrating into DEXs, games, streaming, and other fun applications within Abstract. As a meme and cultural figure, his presence strengthens Abstract’s brand identity, reinforcing its commitment to consumer crypto adoption in an engaging and fun way.

Üksuse Chengu (CHENGU) allikas

Ametlik veebisait

Chengu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chengu (CHENGU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chengu (CHENGU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chengu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chengu hinna ennustust kohe!

CHENGU kohalike valuutade suhtes

Chengu (CHENGU) tokenoomika

Chengu (CHENGU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHENGU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chengu (CHENGU) kohta

Kui palju on Chengu (CHENGU) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHENGU hind USD on 0.00063533 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHENGU/USD hind?
Praegune hind CHENGU/USD on $ 0.00063533. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chengu turukapitalisatsioon?
CHENGU turukapitalisatsioon on $ 629.75K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHENGU ringlev varu?
CHENGU ringlev varu on 991.22M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHENGU (ATH) hind?
CHENGU saavutab ATH hinna summas 0.00300819 USD.
Mis oli kõigi aegade CHENGU madalaim (ATL) hind?
CHENGU nägi ATL hinda summas 0.00027937 USD.
Milline on CHENGU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHENGU kauplemismaht on -- USD.
Kas CHENGU sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHENGU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHENGU hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:45:06 (UTC+8)

