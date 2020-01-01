Chengu (CHENGU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Chengu (CHENGU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Chengu (CHENGU) teave Chengu is Abstract Chain’s culture coin. He’s a Chad Penguin (aka Chengu) who embodies the spirit of the “Chad” roles as defined by the Abstract community. Chengu serves as a cultural symbol for the consumer crypto ecosystem, integrating into DEXs, games, streaming, and other fun applications within Abstract. As a meme and cultural figure, his presence strengthens Abstract’s brand identity, reinforcing its commitment to consumer crypto adoption in an engaging and fun way. Ametlik veebisait: https://x.com/ChenguGotAbs Ostke CHENGU kohe!

Chengu (CHENGU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Chengu (CHENGU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 555.79K $ 555.79K $ 555.79K Koguvaru: $ 991.22M $ 991.22M $ 991.22M Ringlev varu: $ 991.22M $ 991.22M $ 991.22M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 555.79K $ 555.79K $ 555.79K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00300819 $ 0.00300819 $ 0.00300819 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00055687 $ 0.00055687 $ 0.00055687 Lisateave Chengu (CHENGU) hinna kohta

Chengu (CHENGU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Chengu (CHENGU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHENGU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHENGU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHENGU tokeni tokenoomikat, avastage CHENGU tokeni reaalajas hinda!

CHENGU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHENGU võiks suunduda? Meie CHENGU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHENGU tokeni hinna ennustust kohe!

