The Chacha Coin project, launched by the X user @pekotaro930 on April 30, 2025, is a cryptocurrency initiative inspired by their Shiba Inu dog named Chacha. Featuring whimsical artwork of Chacha with balloons on a hill, the project is intended purely for entertainment purposes, with @pekotaro930 explicitly stating that the coin holds no monetary value. As a self-described cryptocurrency novice, @pekotaro930 created Chacha Coin to engage their community, which includes over 100,000 followers and significant social media engagement, such as 1 million likes on a recent video. The token operates on a blockchain with the contract address 9Wkcek2EZFmJf5L2XmC5rfnNVBrdndbMe6yW8fbfbonk and has garnered community interest, with supporters forming a growing online presence and advocating for its visibility on platforms like decentralized exchanges (DEX). Despite its playful origins, some community members see potential in its narrative as a lighthearted, dog-themed cryptocurrency.

Kui palju on Chachamaru (CHACHA) tänapäeval väärt? Reaalajas CHACHA hind USD on 0 USD. Milline on praegune CHACHA/USD hind? $ 0. Milline on Chachamaru turukapitalisatsioon? CHACHA turukapitalisatsioon on $ 120.02K USD. Milline on CHACHA ringlev varu? CHACHA ringlev varu on 1.00B USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHACHA (ATH) hind? CHACHA saavutab ATH hinna summas 0.00395676 USD. Mis oli kõigi aegade CHACHA madalaim (ATL) hind? CHACHA nägi ATL hinda summas 0 USD.

