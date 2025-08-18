Mis on cGHS (CGHS)

cGHS is a Ghanaian Cedi stablecoin. Like all Mento stablecoins cGHS is a fully open-source and decentralized stablecoin. cGHS is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse cGHS (CGHS) kohta Kui palju on cGHS (CGHS) tänapäeval väärt? Reaalajas CGHS hind USD on 0.092241 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CGHS/USD hind? $ 0.092241 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CGHS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on cGHS turukapitalisatsioon? CGHS turukapitalisatsioon on $ 46.20K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CGHS ringlev varu? CGHS ringlev varu on 500.82K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CGHS (ATH) hind? CGHS saavutab ATH hinna summas 0.099394 USD . Mis oli kõigi aegade CGHS madalaim (ATL) hind? CGHS nägi ATL hinda summas 0.063213 USD . Milline on CGHS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CGHS kauplemismaht on -- USD . Kas CGHS sel aastal kõrgemale ka suundub? CGHS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CGHS hinna ennustust

