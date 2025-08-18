Mis on CATBAT (CATBAT)

We are committed to fighting scammers and rug pulls by exposing them on social media and building valuable utilities on Solana. Our mission is to create a safer and more rewarding ecosystem for our community. Our first tool, ClaimMyCatBat.com, allows users to convert rugged, useless, or dust tokens into CATBAT, turning worthless assets into something valuable. Unlike many meme projects, CATBAT provides real utility. Additionally, through the Airlock Pool (a Moonshot mechanism), the top 50 holders automatically receive Solana airdrops every 24 hours, rewarding long-term supporters of the project.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CATBAT (CATBAT) kohta Kui palju on CATBAT (CATBAT) tänapäeval väärt? Reaalajas CATBAT hind USD on 0.00040192 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CATBAT/USD hind? $ 0.00040192 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CATBAT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CATBAT turukapitalisatsioon? CATBAT turukapitalisatsioon on $ 369.11K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CATBAT ringlev varu? CATBAT ringlev varu on 916.34M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CATBAT (ATH) hind? CATBAT saavutab ATH hinna summas 0.00323215 USD . Mis oli kõigi aegade CATBAT madalaim (ATL) hind? CATBAT nägi ATL hinda summas 0.00032132 USD . Milline on CATBAT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CATBAT kauplemismaht on -- USD . Kas CATBAT sel aastal kõrgemale ka suundub? CATBAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CATBAT hinna ennustust

