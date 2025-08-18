Rohkem infot CATBAT

CATBAT Hinnainfo

CATBAT Valge raamat

CATBAT Ametlik veebisait

CATBAT Tokenoomika

CATBAT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

CATBAT logo

CATBAT hind (CATBAT)

Loendis mitteolevad

1 CATBAT/USD reaalajas hind:

$0.00040192
$0.00040192$0.00040192
-9.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
CATBAT (CATBAT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:44:17 (UTC+8)

CATBAT (CATBAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00040281
$ 0.00040281$ 0.00040281
24 h madal
$ 0.00045415
$ 0.00045415$ 0.00045415
24 h kõrge

$ 0.00040281
$ 0.00040281$ 0.00040281

$ 0.00045415
$ 0.00045415$ 0.00045415

$ 0.00323215
$ 0.00323215$ 0.00323215

$ 0.00032132
$ 0.00032132$ 0.00032132

-1.02%

-9.79%

-41.68%

-41.68%

CATBAT (CATBAT) reaalajas hind on $0.00040192. Viimase 24 tunni jooksul CATBAT kaubeldud madalaim $ 0.00040281 ja kõrgeim $ 0.00045415 näitab aktiivset turu volatiivsust. CATBATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00323215 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00032132.

Lüliajalise tootluse osas on CATBAT muutunud -1.02% viimase tunni jooksul, -9.79% 24 tunni vältel -41.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CATBAT (CATBAT) – turuteave

$ 369.11K
$ 369.11K$ 369.11K

--
----

$ 373.40K
$ 373.40K$ 373.40K

916.34M
916.34M 916.34M

926,988,373.5352201
926,988,373.5352201 926,988,373.5352201

CATBAT praegune turukapitalisatsioon on $ 369.11K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CATBAT ringlev varu on 916.34M, mille koguvaru on 926988373.5352201. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 373.40K.

CATBAT (CATBAT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CATBAT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CATBAT ja USD hinnamuutus $ -0.0001448632.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CATBAT ja USD hinnamuutus $ -0.0000161271.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CATBAT ja USD hinnamuutus $ -0.000470664072788084.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-9.79%
30 päeva$ -0.0001448632-36.04%
60 päeva$ -0.0000161271-4.01%
90 päeva$ -0.000470664072788084-53.93%

Mis on CATBAT (CATBAT)

We are committed to fighting scammers and rug pulls by exposing them on social media and building valuable utilities on Solana. Our mission is to create a safer and more rewarding ecosystem for our community. Our first tool, ClaimMyCatBat.com, allows users to convert rugged, useless, or dust tokens into CATBAT, turning worthless assets into something valuable. Unlike many meme projects, CATBAT provides real utility. Additionally, through the Airlock Pool (a Moonshot mechanism), the top 50 holders automatically receive Solana airdrops every 24 hours, rewarding long-term supporters of the project.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse CATBAT (CATBAT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

CATBAT hinna ennustus (USD)

Kui palju on CATBAT (CATBAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CATBAT (CATBAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CATBAT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CATBAT hinna ennustust kohe!

CATBAT kohalike valuutade suhtes

CATBAT (CATBAT) tokenoomika

CATBAT (CATBAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CATBAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CATBAT (CATBAT) kohta

Kui palju on CATBAT (CATBAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas CATBAT hind USD on 0.00040192 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CATBAT/USD hind?
Praegune hind CATBAT/USD on $ 0.00040192. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CATBAT turukapitalisatsioon?
CATBAT turukapitalisatsioon on $ 369.11K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CATBAT ringlev varu?
CATBAT ringlev varu on 916.34M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CATBAT (ATH) hind?
CATBAT saavutab ATH hinna summas 0.00323215 USD.
Mis oli kõigi aegade CATBAT madalaim (ATL) hind?
CATBAT nägi ATL hinda summas 0.00032132 USD.
Milline on CATBAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CATBAT kauplemismaht on -- USD.
Kas CATBAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
CATBAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CATBAT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:44:17 (UTC+8)

CATBAT (CATBAT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.