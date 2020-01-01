CATBAT (CATBAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CATBAT (CATBAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CATBAT (CATBAT) teave We are committed to fighting scammers and rug pulls by exposing them on social media and building valuable utilities on Solana. Our mission is to create a safer and more rewarding ecosystem for our community. Our first tool, ClaimMyCatBat.com, allows users to convert rugged, useless, or dust tokens into CATBAT, turning worthless assets into something valuable. Unlike many meme projects, CATBAT provides real utility. Additionally, through the Airlock Pool (a Moonshot mechanism), the top 50 holders automatically receive Solana airdrops every 24 hours, rewarding long-term supporters of the project. Ametlik veebisait: https://catbat.meme Valge raamat: https://www.catbat.meme/catbat-whitepaper.pdf Ostke CATBAT kohe!

CATBAT (CATBAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CATBAT (CATBAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 353.39K $ 353.39K $ 353.39K Koguvaru: $ 926.85M $ 926.85M $ 926.85M Ringlev varu: $ 916.20M $ 916.20M $ 916.20M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 357.49K $ 357.49K $ 357.49K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00323215 $ 0.00323215 $ 0.00323215 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00038571 $ 0.00038571 $ 0.00038571 Lisateave CATBAT (CATBAT) hinna kohta

CATBAT (CATBAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CATBAT (CATBAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CATBAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CATBAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CATBAT tokeni tokenoomikat, avastage CATBAT tokeni reaalajas hinda!

CATBAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CATBAT võiks suunduda? Meie CATBAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CATBAT tokeni hinna ennustust kohe!

