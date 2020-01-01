Carbon Protocol (SWTH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Carbon Protocol (SWTH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Carbon Protocol (SWTH) teave Carbon is a decentralized layer 2 cross-chain trading protocol designed specifically to support trading of sophisticated & advanced financial instruments such as options, bonds and futures, at scale. Ametlik veebisait: https://scan.carbon.network/ Valge raamat: https://guide.carbon.network/ Ostke SWTH kohe!

Carbon Protocol (SWTH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Carbon Protocol (SWTH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Koguvaru: $ 2.16B $ 2.16B $ 2.16B Ringlev varu: $ 1.72B $ 1.72B $ 1.72B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.103084 $ 0.103084 $ 0.103084 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00086367 $ 0.00086367 $ 0.00086367 Lisateave Carbon Protocol (SWTH) hinna kohta

Carbon Protocol (SWTH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Carbon Protocol (SWTH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SWTH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SWTH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SWTH tokeni tokenoomikat, avastage SWTH tokeni reaalajas hinda!

SWTH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SWTH võiks suunduda? Meie SWTH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SWTH tokeni hinna ennustust kohe!

