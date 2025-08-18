Mis on Carbon Protocol (SWTH)

Carbon is a decentralized layer 2 cross-chain trading protocol designed specifically to support trading of sophisticated & advanced financial instruments such as options, bonds and futures, at scale.

Üksuse Carbon Protocol (SWTH) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Carbon Protocol (SWTH) tokenoomika

Carbon Protocol (SWTH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWTH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Carbon Protocol (SWTH) kohta Kui palju on Carbon Protocol (SWTH) tänapäeval väärt? Reaalajas SWTH hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SWTH/USD hind? $ 0 . Milline on Carbon Protocol turukapitalisatsioon? SWTH turukapitalisatsioon on $ 1.51M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SWTH ringlev varu? SWTH ringlev varu on 1.72B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SWTH (ATH) hind? SWTH saavutab ATH hinna summas 0.103084 USD . Mis oli kõigi aegade SWTH madalaim (ATL) hind? SWTH nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SWTH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SWTH kauplemismaht on -- USD .

