Rohkem infot SWTH

SWTH Hinnainfo

SWTH Valge raamat

SWTH Ametlik veebisait

SWTH Tokenoomika

SWTH Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Carbon Protocol logo

Carbon Protocol hind (SWTH)

Loendis mitteolevad

1 SWTH/USD reaalajas hind:

$0.00087644
$0.00087644$0.00087644
-1.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Carbon Protocol (SWTH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:20:18 (UTC+8)

Carbon Protocol (SWTH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.103084
$ 0.103084$ 0.103084

$ 0
$ 0$ 0

+0.21%

-1.11%

+0.28%

+0.28%

Carbon Protocol (SWTH) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SWTH kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SWTHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.103084 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SWTH muutunud +0.21% viimase tunni jooksul, -1.11% 24 tunni vältel +0.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Carbon Protocol (SWTH) – turuteave

$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

--
----

$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M

1.72B
1.72B 1.72B

2,160,000,000.0
2,160,000,000.0 2,160,000,000.0

Carbon Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 1.51M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SWTH ringlev varu on 1.72B, mille koguvaru on 2160000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.89M.

Carbon Protocol (SWTH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Carbon Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Carbon Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Carbon Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Carbon Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.11%
30 päeva$ 0+9.66%
60 päeva$ 0-3.85%
90 päeva$ 0--

Mis on Carbon Protocol (SWTH)

Carbon is a decentralized layer 2 cross-chain trading protocol designed specifically to support trading of sophisticated & advanced financial instruments such as options, bonds and futures, at scale.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Carbon Protocol (SWTH) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Carbon Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Carbon Protocol (SWTH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Carbon Protocol (SWTH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Carbon Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Carbon Protocol hinna ennustust kohe!

SWTH kohalike valuutade suhtes

Carbon Protocol (SWTH) tokenoomika

Carbon Protocol (SWTH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWTH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Carbon Protocol (SWTH) kohta

Kui palju on Carbon Protocol (SWTH) tänapäeval väärt?
Reaalajas SWTH hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SWTH/USD hind?
Praegune hind SWTH/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Carbon Protocol turukapitalisatsioon?
SWTH turukapitalisatsioon on $ 1.51M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SWTH ringlev varu?
SWTH ringlev varu on 1.72B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SWTH (ATH) hind?
SWTH saavutab ATH hinna summas 0.103084 USD.
Mis oli kõigi aegade SWTH madalaim (ATL) hind?
SWTH nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SWTH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SWTH kauplemismaht on -- USD.
Kas SWTH sel aastal kõrgemale ka suundub?
SWTH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SWTH hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:20:18 (UTC+8)

Carbon Protocol (SWTH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.