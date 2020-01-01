Cakedog (CAKEDOG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cakedog (CAKEDOG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cakedog (CAKEDOG) teave Cakedog is the first token to launch from pancakeswap’s new platform SpringBoard. It is a platform similar to pump.fun but on BSC and launched by a respected DEX. Cakedog brings together lovers of cake and all dog lovers. It is a CTO project where to community has been contributing to content. Cakedog will produce 2D & 3D animation and produce viral content for social media. Cakedog aims to bring exposure to the BNB chain through content and gain pancakeswap’s recognition. Ametlik veebisait: https://cakedogbsc.com/ Ostke CAKEDOG kohe!

Cakedog (CAKEDOG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cakedog (CAKEDOG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 83.15K $ 83.15K $ 83.15K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 83.15K $ 83.15K $ 83.15K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00325348 $ 0.00325348 $ 0.00325348 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Cakedog (CAKEDOG) hinna kohta

Cakedog (CAKEDOG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cakedog (CAKEDOG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CAKEDOG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CAKEDOG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CAKEDOG tokeni tokenoomikat, avastage CAKEDOG tokeni reaalajas hinda!

CAKEDOG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CAKEDOG võiks suunduda? Meie CAKEDOG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CAKEDOG tokeni hinna ennustust kohe!

