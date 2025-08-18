Rohkem infot CAKEDOG

--
----
-1.20%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Cakedog (CAKEDOG) reaalajas hinnagraafik
Cakedog (CAKEDOG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00325348
$ 0.00325348$ 0.00325348

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

-1.28%

-1.19%

-1.19%

Cakedog (CAKEDOG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CAKEDOG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CAKEDOGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00325348 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CAKEDOG muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, -1.28% 24 tunni vältel -1.19% viimase 7 päeva jooksul.

Cakedog (CAKEDOG) – turuteave

$ 84.04K
$ 84.04K$ 84.04K

--
----

$ 84.04K
$ 84.04K$ 84.04K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Cakedog praegune turukapitalisatsioon on $ 84.04K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CAKEDOG ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 84.04K.

Cakedog (CAKEDOG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Cakedog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cakedog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cakedog ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cakedog ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.28%
30 päeva$ 0+2.53%
60 päeva$ 0+0.57%
90 päeva$ 0--

Mis on Cakedog (CAKEDOG)

Cakedog is the first token to launch from pancakeswap’s new platform SpringBoard. It is a platform similar to pump.fun but on BSC and launched by a respected DEX. Cakedog brings together lovers of cake and all dog lovers. It is a CTO project where to community has been contributing to content. Cakedog will produce 2D & 3D animation and produce viral content for social media. Cakedog aims to bring exposure to the BNB chain through content and gain pancakeswap’s recognition.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Cakedog (CAKEDOG) allikas

Ametlik veebisait

Cakedog hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cakedog (CAKEDOG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cakedog (CAKEDOG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cakedog nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cakedog hinna ennustust kohe!

CAKEDOG kohalike valuutade suhtes

Cakedog (CAKEDOG) tokenoomika

Cakedog (CAKEDOG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CAKEDOG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cakedog (CAKEDOG) kohta

Kui palju on Cakedog (CAKEDOG) tänapäeval väärt?
Reaalajas CAKEDOG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CAKEDOG/USD hind?
Praegune hind CAKEDOG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cakedog turukapitalisatsioon?
CAKEDOG turukapitalisatsioon on $ 84.04K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CAKEDOG ringlev varu?
CAKEDOG ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CAKEDOG (ATH) hind?
CAKEDOG saavutab ATH hinna summas 0.00325348 USD.
Mis oli kõigi aegade CAKEDOG madalaim (ATL) hind?
CAKEDOG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CAKEDOG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CAKEDOG kauplemismaht on -- USD.
Kas CAKEDOG sel aastal kõrgemale ka suundub?
CAKEDOG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CAKEDOG hinna ennustust.
