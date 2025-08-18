Rohkem infot BWED

BWED logo

BWED hind (BWED)

Loendis mitteolevad

1 BWED/USD reaalajas hind:

--
----
-5.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
BWED (BWED) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:40:02 (UTC+8)

BWED (BWED) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00522668
$ 0.00522668$ 0.00522668

$ 0
$ 0$ 0

+0.85%

-4.95%

+0.81%

+0.81%

BWED (BWED) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BWED kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BWEDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00522668 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BWED muutunud +0.85% viimase tunni jooksul, -4.95% 24 tunni vältel +0.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BWED (BWED) – turuteave

$ 27.81K
$ 27.81K$ 27.81K

--
----

$ 27.81K
$ 27.81K$ 27.81K

961.57M
961.57M 961.57M

961,572,009.135071
961,572,009.135071 961,572,009.135071

BWED praegune turukapitalisatsioon on $ 27.81K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BWED ringlev varu on 961.57M, mille koguvaru on 961572009.135071. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 27.81K.

BWED (BWED) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BWED ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BWED ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BWED ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BWED ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.95%
30 päeva$ 0-9.36%
60 päeva$ 0-14.27%
90 päeva$ 0--

Mis on BWED (BWED)

$BWED is a community-driven memecoin project that aims to bring humor and creativity to the Web3 space through a unique, multi-faceted ecosystem. Centered around a slice of bread mascot, $BWED combines tokenomics with interactive utilities including gaming, 3D avatars, NFTs, merchandise, and collectibles. This ecosystem is designed to foster organic community growth and engagement by offering holders the opportunity to participate in games, earn rewards, create and trade custom digital assets, and take part in collaborative events. $BWED’s purpose is to redefine the memecoin experience by blending entertainment with value, making it more than just a coin but a vibrant digital community.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BWED (BWED) allikas

Ametlik veebisait

BWED hinna ennustus (USD)

Kui palju on BWED (BWED) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BWED (BWED) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BWED nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BWED hinna ennustust kohe!

BWED kohalike valuutade suhtes

BWED (BWED) tokenoomika

BWED (BWED) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BWED tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BWED (BWED) kohta

Kui palju on BWED (BWED) tänapäeval väärt?
Reaalajas BWED hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BWED/USD hind?
Praegune hind BWED/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BWED turukapitalisatsioon?
BWED turukapitalisatsioon on $ 27.81K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BWED ringlev varu?
BWED ringlev varu on 961.57M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BWED (ATH) hind?
BWED saavutab ATH hinna summas 0.00522668 USD.
Mis oli kõigi aegade BWED madalaim (ATL) hind?
BWED nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BWED kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BWED kauplemismaht on -- USD.
Kas BWED sel aastal kõrgemale ka suundub?
BWED võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BWED hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.