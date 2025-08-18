Mis on BWED (BWED)

$BWED is a community-driven memecoin project that aims to bring humor and creativity to the Web3 space through a unique, multi-faceted ecosystem. Centered around a slice of bread mascot, $BWED combines tokenomics with interactive utilities including gaming, 3D avatars, NFTs, merchandise, and collectibles. This ecosystem is designed to foster organic community growth and engagement by offering holders the opportunity to participate in games, earn rewards, create and trade custom digital assets, and take part in collaborative events. $BWED’s purpose is to redefine the memecoin experience by blending entertainment with value, making it more than just a coin but a vibrant digital community.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BWED (BWED) kohta Kui palju on BWED (BWED) tänapäeval väärt? Reaalajas BWED hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BWED/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BWED/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BWED turukapitalisatsioon? BWED turukapitalisatsioon on $ 27.81K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BWED ringlev varu? BWED ringlev varu on 961.57M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BWED (ATH) hind? BWED saavutab ATH hinna summas 0.00522668 USD . Mis oli kõigi aegade BWED madalaim (ATL) hind? BWED nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BWED kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BWED kauplemismaht on -- USD . Kas BWED sel aastal kõrgemale ka suundub? BWED võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BWED hinna ennustust

