Mis on BUU (BUU)

In the shadows, a community arose, a new vibe, a mischievous vibe. It’s all about the community and art. Together, we’re building a playful realm where creativity and fun collide. We are the little devils that stir the pot and flip the script. Born from mischief, we thrive on chaos, fun, and breaking the rules—just enough to leave a mark, but not enough to destroy. We’re here to give meme culture a face, a soul, and a spark of playful rebellion. No lifeless coins, no empty promises—just endless fun, creativity, and a world where digital mischief meets real-world impact.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BUU (BUU) kohta Kui palju on BUU (BUU) tänapäeval väärt? Reaalajas BUU hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BUU/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BUU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BUU turukapitalisatsioon? BUU turukapitalisatsioon on $ 160.12K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BUU ringlev varu? BUU ringlev varu on 998.29M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUU (ATH) hind? BUU saavutab ATH hinna summas 0.0270475 USD . Mis oli kõigi aegade BUU madalaim (ATL) hind? BUU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BUU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BUU kauplemismaht on -- USD . Kas BUU sel aastal kõrgemale ka suundub? BUU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUU hinna ennustust

