BUU (BUU) teave In the shadows, a community arose, a new vibe, a mischievous vibe. It’s all about the community and art. Together, we’re building a playful realm where creativity and fun collide. We are the little devils that stir the pot and flip the script. Born from mischief, we thrive on chaos, fun, and breaking the rules—just enough to leave a mark, but not enough to destroy. We’re here to give meme culture a face, a soul, and a spark of playful rebellion. No lifeless coins, no empty promises—just endless fun, creativity, and a world where digital mischief meets real-world impact. Ametlik veebisait: https://buu.monster Ostke BUU kohe!

BUU (BUU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BUU (BUU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 149.52K $ 149.52K $ 149.52K Koguvaru: $ 998.29M $ 998.29M $ 998.29M Ringlev varu: $ 998.29M $ 998.29M $ 998.29M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 149.52K $ 149.52K $ 149.52K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0270475 $ 0.0270475 $ 0.0270475 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00014978 $ 0.00014978 $ 0.00014978 Lisateave BUU (BUU) hinna kohta

BUU (BUU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BUU (BUU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BUU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BUU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BUU tokeni tokenoomikat, avastage BUU tokeni reaalajas hinda!

