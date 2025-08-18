Mis on BUSD (BUSD)

Binance USD (BUSD) is a stable coin pegged to USD that has received approval from the New York State Department of Financial Services (NYDFS). BUSD will be available for direct purchase and redemption at a rate of 1 BUSD = 1 USD.

BUSD hinna ennustus (USD)

Kui palju on BUSD (BUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BUSD (BUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BUSD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

BUSD kohalike valuutade suhtes

BUSD (BUSD) tokenoomika

BUSD (BUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BUSD (BUSD) kohta Kui palju on BUSD (BUSD) tänapäeval väärt? Reaalajas BUSD hind USD on 0.99792 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BUSD/USD hind? $ 0.99792 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BUSD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BUSD turukapitalisatsioon? BUSD turukapitalisatsioon on $ 54.91M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BUSD ringlev varu? BUSD ringlev varu on 55.03M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUSD (ATH) hind? BUSD saavutab ATH hinna summas 2.58 USD . Mis oli kõigi aegade BUSD madalaim (ATL) hind? BUSD nägi ATL hinda summas 0.112189 USD . Milline on BUSD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BUSD kauplemismaht on -- USD . Kas BUSD sel aastal kõrgemale ka suundub? BUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUSD hinna ennustust

