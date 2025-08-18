Rohkem infot BUSD

BUSD logo

BUSD hind (BUSD)

Loendis mitteolevad

$0.99792
+2.70%1D
BUSD (BUSD) reaalajas hinnagraafik
BUSD (BUSD) hinna teave (USD)

$ 0.971471
24 h madal
24 h kõrge

$ 0.971471
$ 1.002
$ 2.58
$ 0.112189
-0.24%

+2.72%

+0.50%

+0.50%

BUSD (BUSD) reaalajas hind on $0.99792. Viimase 24 tunni jooksul BUSD kaubeldud madalaim $ 0.971471 ja kõrgeim $ 1.002 näitab aktiivset turu volatiivsust. BUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.58 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.112189.

Lüliajalise tootluse osas on BUSD muutunud -0.24% viimase tunni jooksul, +2.72% 24 tunni vältel +0.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BUSD (BUSD) – turuteave

$ 54.91M
--
$ 54.91M
55.03M
55,026,240.20594552
BUSD praegune turukapitalisatsioon on $ 54.91M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BUSD ringlev varu on 55.03M, mille koguvaru on 55026240.20594552. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 54.91M.

BUSD (BUSD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BUSD ja USD hinnamuutus $ +0.02644926.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BUSD ja USD hinnamuutus $ +0.0015198321.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BUSD ja USD hinnamuutus $ +0.0003352013.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BUSD ja USD hinnamuutus $ -0.0022648816837475.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.02644926+2.72%
30 päeva$ +0.0015198321+0.15%
60 päeva$ +0.0003352013+0.03%
90 päeva$ -0.0022648816837475-0.22%

Mis on BUSD (BUSD)

Binance USD (BUSD) is a stable coin pegged to USD that has received approval from the New York State Department of Financial Services (NYDFS). BUSD will be available for direct purchase and redemption at a rate of 1 BUSD = 1 USD.

Üksuse BUSD (BUSD) allikas

Ametlik veebisait

BUSD hinna ennustus (USD)

Kui palju on BUSD (BUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BUSD (BUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BUSD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BUSD hinna ennustust kohe!

BUSD kohalike valuutade suhtes

BUSD (BUSD) tokenoomika

BUSD (BUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BUSD (BUSD) kohta

Kui palju on BUSD (BUSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas BUSD hind USD on 0.99792 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BUSD/USD hind?
Praegune hind BUSD/USD on $ 0.99792. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BUSD turukapitalisatsioon?
BUSD turukapitalisatsioon on $ 54.91M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BUSD ringlev varu?
BUSD ringlev varu on 55.03M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BUSD (ATH) hind?
BUSD saavutab ATH hinna summas 2.58 USD.
Mis oli kõigi aegade BUSD madalaim (ATL) hind?
BUSD nägi ATL hinda summas 0.112189 USD.
Milline on BUSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BUSD kauplemismaht on -- USD.
Kas BUSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
BUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BUSD hinna ennustust.
