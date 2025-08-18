Rohkem infot BRRR

Burrow hind (BRRR)

1 BRRR/USD reaalajas hind:

$0.00331382
$0.00331382$0.00331382
-0.90%1D
Burrow (BRRR) reaalajas hinnagraafik
Burrow (BRRR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00322623
24 h madal
$ 0.00335042
24 h kõrge

$ 0.00322623
$ 0.00335042
$ 0.02004956
$ 0
+0.22%

-0.93%

+6.64%

+6.64%

Burrow (BRRR) reaalajas hind on $0.00331382. Viimase 24 tunni jooksul BRRR kaubeldud madalaim $ 0.00322623 ja kõrgeim $ 0.00335042 näitab aktiivset turu volatiivsust. BRRRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02004956 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BRRR muutunud +0.22% viimase tunni jooksul, -0.93% 24 tunni vältel +6.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Burrow (BRRR) – turuteave

$ 2.01M
--
$ 3.31M
606.22M
1,000,000,000.0
Burrow praegune turukapitalisatsioon on $ 2.01M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BRRR ringlev varu on 606.22M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.31M.

Burrow (BRRR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Burrow ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Burrow ja USD hinnamuutus $ +0.0025461391.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Burrow ja USD hinnamuutus $ +0.0039113802.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Burrow ja USD hinnamuutus $ +0.0007580987114254057.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.93%
30 päeva$ +0.0025461391+76.83%
60 päeva$ +0.0039113802+118.03%
90 päeva$ +0.0007580987114254057+29.66%

Mis on Burrow (BRRR)

Lending and borrowing on Near

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Burrow (BRRR) allikas

Ametlik veebisait

Burrow hinna ennustus (USD)

Kui palju on Burrow (BRRR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Burrow (BRRR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Burrow nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Burrow hinna ennustust kohe!

BRRR kohalike valuutade suhtes

Burrow (BRRR) tokenoomika

Burrow (BRRR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BRRR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Burrow (BRRR) kohta

Kui palju on Burrow (BRRR) tänapäeval väärt?
Reaalajas BRRR hind USD on 0.00331382 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BRRR/USD hind?
Praegune hind BRRR/USD on $ 0.00331382. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Burrow turukapitalisatsioon?
BRRR turukapitalisatsioon on $ 2.01M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BRRR ringlev varu?
BRRR ringlev varu on 606.22M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BRRR (ATH) hind?
BRRR saavutab ATH hinna summas 0.02004956 USD.
Mis oli kõigi aegade BRRR madalaim (ATL) hind?
BRRR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BRRR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BRRR kauplemismaht on -- USD.
Kas BRRR sel aastal kõrgemale ka suundub?
BRRR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BRRR hinna ennustust.
