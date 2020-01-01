Burrow (BRRR) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Burrow (BRRR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Burrow (BRRR) teave

Lending and borrowing on Near

Ametlik veebisait:
https://burrow.finance/

Burrow (BRRR) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Burrow (BRRR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M
Koguvaru:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Ringlev varu:
$ 606.22M
$ 606.22M$ 606.22M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 3.15M
$ 3.15M$ 3.15M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.02004956
$ 0.02004956$ 0.02004956
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
$ 0$ 0
Praegune hind:
$ 0.00314856
$ 0.00314856$ 0.00314856

Burrow (BRRR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Burrow (BRRR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate BRRR tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

BRRR tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate BRRR tokeni tokenoomikat, avastage BRRR tokeni reaalajas hinda!

BRRR – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu BRRR võiks suunduda? Meie BRRR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.