Mis on Brain Worms (BWORM)

Brain Worms is an onchain game built on Base, the L2 on Ethereum. It's an ERC-404 token

Üksuse Brain Worms (BWORM) allikas Ametlik veebisait

Brain Worms hinna ennustus (USD)

Kui palju on Brain Worms (BWORM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Brain Worms (BWORM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Brain Worms nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Brain Worms hinna ennustust kohe!

BWORM kohalike valuutade suhtes

Brain Worms (BWORM) tokenoomika

Brain Worms (BWORM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BWORM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Brain Worms (BWORM) kohta Kui palju on Brain Worms (BWORM) tänapäeval väärt? Reaalajas BWORM hind USD on 49.93 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BWORM/USD hind? $ 49.93 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BWORM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Brain Worms turukapitalisatsioon? BWORM turukapitalisatsioon on $ 147.29K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BWORM ringlev varu? BWORM ringlev varu on 2.95K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BWORM (ATH) hind? BWORM saavutab ATH hinna summas 1,663.45 USD . Mis oli kõigi aegade BWORM madalaim (ATL) hind? BWORM nägi ATL hinda summas 31.58 USD . Milline on BWORM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BWORM kauplemismaht on -- USD . Kas BWORM sel aastal kõrgemale ka suundub? BWORM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BWORM hinna ennustust

