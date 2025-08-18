Rohkem infot BWORM

BWORM Hinnainfo

BWORM Ametlik veebisait

BWORM Tokenoomika

BWORM Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Brain Worms logo

Brain Worms hind (BWORM)

Loendis mitteolevad

1 BWORM/USD reaalajas hind:

$49.93
$49.93$49.93
-5.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Brain Worms (BWORM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:08:50 (UTC+8)

Brain Worms (BWORM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 48.9
$ 48.9$ 48.9
24 h madal
$ 53.25
$ 53.25$ 53.25
24 h kõrge

$ 48.9
$ 48.9$ 48.9

$ 53.25
$ 53.25$ 53.25

$ 1,663.45
$ 1,663.45$ 1,663.45

$ 31.58
$ 31.58$ 31.58

+1.15%

-5.13%

+14.41%

+14.41%

Brain Worms (BWORM) reaalajas hind on $49.93. Viimase 24 tunni jooksul BWORM kaubeldud madalaim $ 48.9 ja kõrgeim $ 53.25 näitab aktiivset turu volatiivsust. BWORMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1,663.45 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 31.58.

Lüliajalise tootluse osas on BWORM muutunud +1.15% viimase tunni jooksul, -5.13% 24 tunni vältel +14.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Brain Worms (BWORM) – turuteave

$ 147.29K
$ 147.29K$ 147.29K

--
----

$ 147.29K
$ 147.29K$ 147.29K

2.95K
2.95K 2.95K

2,950.1149772905364
2,950.1149772905364 2,950.1149772905364

Brain Worms praegune turukapitalisatsioon on $ 147.29K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BWORM ringlev varu on 2.95K, mille koguvaru on 2950.1149772905364. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 147.29K.

Brain Worms (BWORM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Brain Worms ja USD hinnamuutus $ -2.69987084892865.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Brain Worms ja USD hinnamuutus $ +5.9612725180.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Brain Worms ja USD hinnamuutus $ +10.8210842430.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Brain Worms ja USD hinnamuutus $ +1.95599602107997.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -2.69987084892865-5.13%
30 päeva$ +5.9612725180+11.94%
60 päeva$ +10.8210842430+21.67%
90 päeva$ +1.95599602107997+4.08%

Mis on Brain Worms (BWORM)

Brain Worms is an onchain game built on Base, the L2 on Ethereum. It's an ERC-404 token

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Brain Worms (BWORM) allikas

Ametlik veebisait

Brain Worms hinna ennustus (USD)

Kui palju on Brain Worms (BWORM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Brain Worms (BWORM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Brain Worms nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Brain Worms hinna ennustust kohe!

BWORM kohalike valuutade suhtes

Brain Worms (BWORM) tokenoomika

Brain Worms (BWORM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BWORM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Brain Worms (BWORM) kohta

Kui palju on Brain Worms (BWORM) tänapäeval väärt?
Reaalajas BWORM hind USD on 49.93 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BWORM/USD hind?
Praegune hind BWORM/USD on $ 49.93. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Brain Worms turukapitalisatsioon?
BWORM turukapitalisatsioon on $ 147.29K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BWORM ringlev varu?
BWORM ringlev varu on 2.95K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BWORM (ATH) hind?
BWORM saavutab ATH hinna summas 1,663.45 USD.
Mis oli kõigi aegade BWORM madalaim (ATL) hind?
BWORM nägi ATL hinda summas 31.58 USD.
Milline on BWORM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BWORM kauplemismaht on -- USD.
Kas BWORM sel aastal kõrgemale ka suundub?
BWORM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BWORM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:08:50 (UTC+8)

Brain Worms (BWORM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.