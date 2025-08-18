Rohkem infot BOBBY

Bobby hind (BOBBY)

Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Bobby (BOBBY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:38:13 (UTC+8)

Bobby (BOBBY) hinna teave (USD)

Bobby (BOBBY) reaalajas hind on $0.00003714. Viimase 24 tunni jooksul BOBBY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOBBYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00560225 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001891.

Lüliajalise tootluse osas on BOBBY muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -5.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bobby (BOBBY) – turuteave

Bobby praegune turukapitalisatsioon on $ 37.14K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BOBBY ringlev varu on 999.98M, mille koguvaru on 999982747.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 37.14K.

Bobby (BOBBY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Bobby ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Bobby ja USD hinnamuutus $ -0.0000018388.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Bobby ja USD hinnamuutus $ -0.0000006770.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Bobby ja USD hinnamuutus $ +0.000006826717139682824.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0000018388-4.95%
60 päeva$ -0.0000006770-1.82%
90 päeva$ +0.000006826717139682824+22.52%

Mis on Bobby (BOBBY)

so tiny, yet so cute

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Bobby (BOBBY) allikas

Ametlik veebisait

Bobby hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bobby (BOBBY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bobby (BOBBY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bobby nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bobby hinna ennustust kohe!

BOBBY kohalike valuutade suhtes

Bobby (BOBBY) tokenoomika

Bobby (BOBBY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOBBY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bobby (BOBBY) kohta

Kui palju on Bobby (BOBBY) tänapäeval väärt?
Reaalajas BOBBY hind USD on 0.00003714 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BOBBY/USD hind?
Praegune hind BOBBY/USD on $ 0.00003714. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bobby turukapitalisatsioon?
BOBBY turukapitalisatsioon on $ 37.14K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BOBBY ringlev varu?
BOBBY ringlev varu on 999.98M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOBBY (ATH) hind?
BOBBY saavutab ATH hinna summas 0.00560225 USD.
Mis oli kõigi aegade BOBBY madalaim (ATL) hind?
BOBBY nägi ATL hinda summas 0.00001891 USD.
Milline on BOBBY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BOBBY kauplemismaht on -- USD.
Kas BOBBY sel aastal kõrgemale ka suundub?
BOBBY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOBBY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:38:13 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.