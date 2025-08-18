Rohkem infot BM

bm hind (BM)

1 BM/USD reaalajas hind:

$0.00048324
$0.00048324$0.00048324
+49.60%1D
bm (BM) reaalajas hinnagraafik
bm (BM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01002887
$ 0.01002887$ 0.01002887

$ 0
$ 0$ 0

-2.43%

+49.61%

+200.55%

+200.55%

bm (BM) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BM kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01002887 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BM muutunud -2.43% viimase tunni jooksul, +49.61% 24 tunni vältel +200.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

bm (BM) – turuteave

$ 483.18K
$ 483.18K$ 483.18K

--
----

$ 483.18K
$ 483.18K$ 483.18K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

bm praegune turukapitalisatsioon on $ 483.18K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BM ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 483.18K.

bm (BM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse bm ja USD hinnamuutus $ +0.00016023.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse bm ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse bm ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse bm ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00016023+49.61%
30 päeva$ 0+149.27%
60 päeva$ 0+287.76%
90 päeva$ 0--

Mis on bm (BM)

bm, is short for Bera Morning, a widely recognized term in the Berachain community and the first meme coin (literally) ever launched on Berachain. It also holds the distinction of being the first token deployed using Kodiak’s Panda Factory, a cutting edge no-code token deployer. As of now, bm leads the Berachain memecoin market by capitalization, solidifying its status as a culturally significant asset in the ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse bm (BM) allikas

Ametlik veebisait

bm hinna ennustus (USD)

Kui palju on bm (BM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie bm (BM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida bm nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake bm hinna ennustust kohe!

BM kohalike valuutade suhtes

bm (BM) tokenoomika

bm (BM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse bm (BM) kohta

Kui palju on bm (BM) tänapäeval väärt?
Reaalajas BM hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BM/USD hind?
Praegune hind BM/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on bm turukapitalisatsioon?
BM turukapitalisatsioon on $ 483.18K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BM ringlev varu?
BM ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BM (ATH) hind?
BM saavutab ATH hinna summas 0.01002887 USD.
Mis oli kõigi aegade BM madalaim (ATL) hind?
BM nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BM kauplemismaht on -- USD.
Kas BM sel aastal kõrgemale ka suundub?
BM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BM hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.