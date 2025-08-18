Mis on bm (BM)

bm, is short for Bera Morning, a widely recognized term in the Berachain community and the first meme coin (literally) ever launched on Berachain. It also holds the distinction of being the first token deployed using Kodiak’s Panda Factory, a cutting edge no-code token deployer. As of now, bm leads the Berachain memecoin market by capitalization, solidifying its status as a culturally significant asset in the ecosystem.

bm (BM) tokenoomika

bm (BM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse bm (BM) kohta Kui palju on bm (BM) tänapäeval väärt? Reaalajas BM hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BM/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on bm turukapitalisatsioon? BM turukapitalisatsioon on $ 483.18K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BM ringlev varu? BM ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BM (ATH) hind? BM saavutab ATH hinna summas 0.01002887 USD . Mis oli kõigi aegade BM madalaim (ATL) hind? BM nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BM kauplemismaht on -- USD . Kas BM sel aastal kõrgemale ka suundub? BM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BM hinna ennustust

