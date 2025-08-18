Rohkem infot ANGLERFISH

Black Devil hind (ANGLERFISH)

1 ANGLERFISH/USD reaalajas hind:

-5.80%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
Black Devil (ANGLERFISH) reaalajas hinnagraafik
Black Devil (ANGLERFISH) hinna teave (USD)

Black Devil (ANGLERFISH) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ANGLERFISH kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ANGLERFISHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00936291 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ANGLERFISH muutunud +0.52% viimase tunni jooksul, -5.87% 24 tunni vältel -3.54% viimase 7 päeva jooksul.

Black Devil (ANGLERFISH) – turuteave

Black Devil praegune turukapitalisatsioon on $ 93.37K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ANGLERFISH ringlev varu on 999.32M, mille koguvaru on 999319057.508621. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 93.37K.

Black Devil (ANGLERFISH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Black Devil ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Black Devil ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Black Devil ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Black Devil ja USD hinnamuutus $ 0.

Mis on Black Devil (ANGLERFISH)

An anglerfish was spotted surfacing in Tenerife this week. This was reportedly the first time the six-inch deep-sea dweller had been observed so close to the surface. Unfortunately, the tiny "sea devil" didn't survive its ascent, but its brief appearance still left scientists in awe. A Community formed and made a tribute token. Different people with different skills have come together to make it what it is now.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Black Devil hinna ennustus (USD)

Kui palju on Black Devil (ANGLERFISH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Black Devil (ANGLERFISH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Black Devil nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Black Devil hinna ennustust kohe!

ANGLERFISH kohalike valuutade suhtes

Black Devil (ANGLERFISH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Black Devil (ANGLERFISH) kohta

Kui palju on Black Devil (ANGLERFISH) tänapäeval väärt?
Reaalajas ANGLERFISH hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ANGLERFISH/USD hind?
Praegune hind ANGLERFISH/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Black Devil turukapitalisatsioon?
ANGLERFISH turukapitalisatsioon on $ 93.37K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ANGLERFISH ringlev varu?
ANGLERFISH ringlev varu on 999.32M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ANGLERFISH (ATH) hind?
ANGLERFISH saavutab ATH hinna summas 0.00936291 USD.
Mis oli kõigi aegade ANGLERFISH madalaim (ATL) hind?
ANGLERFISH nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ANGLERFISH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ANGLERFISH kauplemismaht on -- USD.
Kas ANGLERFISH sel aastal kõrgemale ka suundub?
ANGLERFISH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ANGLERFISH hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.