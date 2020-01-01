Black Devil (ANGLERFISH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Black Devil (ANGLERFISH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Black Devil (ANGLERFISH) teave An anglerfish was spotted surfacing in Tenerife this week. This was reportedly the first time the six-inch deep-sea dweller had been observed so close to the surface. Unfortunately, the tiny "sea devil" didn't survive its ascent, but its brief appearance still left scientists in awe. A Community formed and made a tribute token. Different people with different skills have come together to make it what it is now. Ametlik veebisait: https://anglerfishsol.com/ Ostke ANGLERFISH kohe!

Black Devil (ANGLERFISH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Black Devil (ANGLERFISH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 86.62K $ 86.62K $ 86.62K Koguvaru: $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M Ringlev varu: $ 999.32M $ 999.32M $ 999.32M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 86.62K $ 86.62K $ 86.62K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00936291 $ 0.00936291 $ 0.00936291 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Black Devil (ANGLERFISH) hinna kohta

Black Devil (ANGLERFISH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Black Devil (ANGLERFISH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ANGLERFISH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ANGLERFISH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ANGLERFISH tokeni tokenoomikat, avastage ANGLERFISH tokeni reaalajas hinda!

ANGLERFISH – hinna ennustus

