This is a cryptocurrency exchange(Bitcointry.com) token. Users who buy and hold this token enjoy up to 50% discount on transaction fees. They can also earn by staking. In certain periods, tokens will be bought and burned with stock market earnings. Holders of the token will profit by increasing the token price. We created 1 billion tokens. And 500 million tokens were burned before the launch. We created 350 million units of liquid in Uniswap. And we locked the liquidity for 1 year. We also locked the 5% we reserved for the team for 6 months. We will liquidity our bitcointry.com exchange with 5% of the remaining 10%. We will carry out marketing activities with the remaining 5%.

Bitcointry Token (BTTY) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bitcointry Token (BTTY) kohta Kui palju on Bitcointry Token (BTTY) tänapäeval väärt? Reaalajas BTTY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BTTY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BTTY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Bitcointry Token turukapitalisatsioon? BTTY turukapitalisatsioon on $ 275.94K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BTTY ringlev varu? BTTY ringlev varu on 492.07M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BTTY (ATH) hind? BTTY saavutab ATH hinna summas 0.0025112 USD . Mis oli kõigi aegade BTTY madalaim (ATL) hind? BTTY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BTTY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BTTY kauplemismaht on -- USD . Kas BTTY sel aastal kõrgemale ka suundub? BTTY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BTTY hinna ennustust

