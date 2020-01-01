Bitcointry Token (BTTY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Bitcointry Token (BTTY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Bitcointry Token (BTTY) teave This is a cryptocurrency exchange(Bitcointry.com) token. Users who buy and hold this token enjoy up to 50% discount on transaction fees. They can also earn by staking. In certain periods, tokens will be bought and burned with stock market earnings. Holders of the token will profit by increasing the token price. We created 1 billion tokens. And 500 million tokens were burned before the launch. We created 350 million units of liquid in Uniswap. And we locked the liquidity for 1 year. We also locked the 5% we reserved for the team for 6 months. We will liquidity our bitcointry.com exchange with 5% of the remaining 10%. We will carry out marketing activities with the remaining 5%. Ametlik veebisait: https://bitcointry.com Ostke BTTY kohe!

Bitcointry Token (BTTY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Bitcointry Token (BTTY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 296.82K $ 296.82K $ 296.82K Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 492.07M $ 492.07M $ 492.07M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 301.60K $ 301.60K $ 301.60K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0025112 $ 0.0025112 $ 0.0025112 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0006032 $ 0.0006032 $ 0.0006032 Lisateave Bitcointry Token (BTTY) hinna kohta

Bitcointry Token (BTTY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Bitcointry Token (BTTY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BTTY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BTTY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BTTY tokeni tokenoomikat, avastage BTTY tokeni reaalajas hinda!

BTTY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BTTY võiks suunduda? Meie BTTY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BTTY tokeni hinna ennustust kohe!

