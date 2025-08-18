Rohkem infot BIM

BIM logo

BIM hind (BIM)

Loendis mitteolevad

1 BIM/USD reaalajas hind:

$2.7
-1.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
BIM (BIM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:06:43 (UTC+8)

BIM (BIM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 2.71
24 h madal
$ 2.84
24 h kõrge

$ 2.71
$ 2.84
$ 2.97
$ 0.861976
-1.80%

-1.69%

+1.90%

+1.90%

BIM (BIM) reaalajas hind on $2.7. Viimase 24 tunni jooksul BIM kaubeldud madalaim $ 2.71 ja kõrgeim $ 2.84 näitab aktiivset turu volatiivsust. BIMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.97 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.861976.

Lüliajalise tootluse osas on BIM muutunud -1.80% viimase tunni jooksul, -1.69% 24 tunni vältel +1.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BIM (BIM) – turuteave

$ 81.34M
--
$ 81.34M
30.00M
30,000,000.0
BIM praegune turukapitalisatsioon on $ 81.34M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BIM ringlev varu on 30.00M, mille koguvaru on 30000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 81.34M.

BIM (BIM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BIM ja USD hinnamuutus $ -0.046489250354972.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BIM ja USD hinnamuutus $ +0.5951129400.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BIM ja USD hinnamuutus $ +1.9106096400.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BIM ja USD hinnamuutus $ +1.0972995876081389.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.046489250354972-1.69%
30 päeva$ +0.5951129400+22.04%
60 päeva$ +1.9106096400+70.76%
90 päeva$ +1.0972995876081389+68.47%

Mis on BIM (BIM)

Üksuse BIM (BIM) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

BIM hinna ennustus (USD)

Kui palju on BIM (BIM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BIM (BIM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BIM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BIM hinna ennustust kohe!

BIM kohalike valuutade suhtes

BIM (BIM) tokenoomika

BIM (BIM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BIM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BIM (BIM) kohta

Kui palju on BIM (BIM) tänapäeval väärt?
Reaalajas BIM hind USD on 2.7 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BIM/USD hind?
Praegune hind BIM/USD on $ 2.7. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BIM turukapitalisatsioon?
BIM turukapitalisatsioon on $ 81.34M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BIM ringlev varu?
BIM ringlev varu on 30.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BIM (ATH) hind?
BIM saavutab ATH hinna summas 2.97 USD.
Mis oli kõigi aegade BIM madalaim (ATL) hind?
BIM nägi ATL hinda summas 0.861976 USD.
Milline on BIM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BIM kauplemismaht on -- USD.
Kas BIM sel aastal kõrgemale ka suundub?
BIM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BIM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:06:43 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.