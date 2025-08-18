Mis on Beincom (BIC)

Started from 2021, Beincom has been built to become a social hub and community platform, with BIC Token at its heart. Beincom created a platform for community builders to connect with their most engaging members/followers, consolidating the loyals from multiple platforms into one unified. Contents created in Beincom can be shared to other platforms, and contents from others can be embedded to Beincom, making a "social hub", one platform to manage all others. Communities on Beincom are structured in the "inner-circle" model. A community contains multiple of smaller groups inside, and each group may have many more inner groups, classifying the community thus support the administration and content delivery. The community builders receive BIC Token in the form of donation from their members, or via paid features such as TPDM, and by completing missions and achievements. The BIC Token are also used in NFT minting and auction, advertisement like boosted content and recommended community, premium features and other utilities on the platform. Beincom is empowered by the integrated technology of web2 and web3. The interface keeps the familiarity of traditional social platform, while offering users web3 features including wallet, token swap, NFT & Marketplace, etc.

Üksuse Beincom (BIC) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

BIC kohalike valuutade suhtes

Beincom (BIC) tokenoomika

Beincom (BIC) tokenoomika

Beincom (BIC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Beincom (BIC) kohta Kui palju on Beincom (BIC) tänapäeval väärt? Reaalajas BIC hind USD on 0.01397673 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BIC/USD hind? $ 0.01397673 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BIC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Beincom turukapitalisatsioon? BIC turukapitalisatsioon on $ 25.66M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BIC ringlev varu? BIC ringlev varu on 1.84B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BIC (ATH) hind? BIC saavutab ATH hinna summas 0.0422829 USD . Mis oli kõigi aegade BIC madalaim (ATL) hind? BIC nägi ATL hinda summas 0.0124738 USD . Milline on BIC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BIC kauplemismaht on -- USD . Kas BIC sel aastal kõrgemale ka suundub? BIC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BIC hinna ennustust

Beincom (BIC) Olulised valdkonna uudised