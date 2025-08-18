Beincom hind (BIC)
Beincom (BIC) reaalajas hind on $0.01397673. Viimase 24 tunni jooksul BIC kaubeldud madalaim $ 0.01397673 ja kõrgeim $ 0.01484303 näitab aktiivset turu volatiivsust. BICkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0422829 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0124738.
Lüliajalise tootluse osas on BIC muutunud -1.15% viimase tunni jooksul, -2.98% 24 tunni vältel -8.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Beincom praegune turukapitalisatsioon on $ 25.66M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BIC ringlev varu on 1.84B, mille koguvaru on 5000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 69.88M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Beincom ja USD hinnamuutus $ -0.00042947979577032.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Beincom ja USD hinnamuutus $ -0.0022954598.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Beincom ja USD hinnamuutus $ -0.0021089585.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Beincom ja USD hinnamuutus $ -0.007040242221676693.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.00042947979577032
|-2.98%
|30 päeva
|$ -0.0022954598
|-16.42%
|60 päeva
|$ -0.0021089585
|-15.08%
|90 päeva
|$ -0.007040242221676693
|-33.49%
Started from 2021, Beincom has been built to become a social hub and community platform, with BIC Token at its heart. Beincom created a platform for community builders to connect with their most engaging members/followers, consolidating the loyals from multiple platforms into one unified. Contents created in Beincom can be shared to other platforms, and contents from others can be embedded to Beincom, making a "social hub", one platform to manage all others. Communities on Beincom are structured in the "inner-circle" model. A community contains multiple of smaller groups inside, and each group may have many more inner groups, classifying the community thus support the administration and content delivery. The community builders receive BIC Token in the form of donation from their members, or via paid features such as TPDM, and by completing missions and achievements. The BIC Token are also used in NFT minting and auction, advertisement like boosted content and recommended community, premium features and other utilities on the platform. Beincom is empowered by the integrated technology of web2 and web3. The interface keeps the familiarity of traditional social platform, while offering users web3 features including wallet, token swap, NFT & Marketplace, etc.
Beincom (BIC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BIC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
