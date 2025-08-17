Rohkem infot BANK

Lorenzo Protocol logo

Lorenzo Protocol hind(BANK)

1 BANK/USD reaalajas hind:

$0.06262
$0.06262$0.06262
-2.04%1D
USD
Lorenzo Protocol (BANK) reaalajas hinnagraafik
Lorenzo Protocol (BANK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.06156
$ 0.06156$ 0.06156
24 h madal
$ 0.06689
$ 0.06689$ 0.06689
24 h kõrge

$ 0.06156
$ 0.06156$ 0.06156

$ 0.06689
$ 0.06689$ 0.06689

$ 0.09177061454901096
$ 0.09177061454901096$ 0.09177061454901096

$ 0.018389388782512995
$ 0.018389388782512995$ 0.018389388782512995

+0.46%

-2.04%

+2.08%

+2.08%

Lorenzo Protocol (BANK) reaalajas hind on $ 0.06262. Viimase 24 tunni jooksul BANK kaubeldud madalaim $ 0.06156 ja kõrgeim $ 0.06689 näitab aktiivset turu volatiivsust. BANKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.09177061454901096 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.018389388782512995.

Lüliajalise tootluse osas on BANK muutunud +0.46% viimase tunni jooksul, -2.04% 24 tunni vältel +2.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Lorenzo Protocol (BANK) – turuteave

No.1105

$ 10.93M
$ 10.93M$ 10.93M

$ 62.38K
$ 62.38K$ 62.38K

$ 131.50M
$ 131.50M$ 131.50M

174.62M
174.62M 174.62M

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

508,083,333.3333333
508,083,333.3333333 508,083,333.3333333

8.31%

BSC

Lorenzo Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 10.93M $ 62.38K 24 tunnise kauplemismahuga. BANK ringlev varu on 174.62M, mille koguvaru on 508083333.3333333. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 131.50M.

Lorenzo Protocol (BANK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Lorenzo Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0013041-2.04%
30 päeva$ +0.00153+2.50%
60 päeva$ +0.02037+48.21%
90 päeva$ -0.0056-8.21%
Lorenzo Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris BANK muutuse $ -0.0013041 (-2.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Lorenzo Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00153 (+2.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Lorenzo Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BANK $ +0.02037 (+48.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Lorenzo Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0056 (-8.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Lorenzo Protocol (BANK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Lorenzo Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on Lorenzo Protocol (BANK)

Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields.

Lorenzo Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Lorenzo Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida BANK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Lorenzo Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Lorenzo Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Lorenzo Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lorenzo Protocol (BANK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lorenzo Protocol (BANK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lorenzo Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lorenzo Protocol hinna ennustust kohe!

Lorenzo Protocol (BANK) tokenoomika

Lorenzo Protocol (BANK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BANK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Lorenzo Protocol (BANK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Lorenzo Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Lorenzo Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

BANK kohalike valuutade suhtes

Lorenzo Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Lorenzo Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Lorenzo Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lorenzo Protocol kohta

Kui palju on Lorenzo Protocol (BANK) tänapäeval väärt?
Reaalajas BANK hind USD on 0.06262 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BANK/USD hind?
Praegune hind BANK/USD on $ 0.06262. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Lorenzo Protocol turukapitalisatsioon?
BANK turukapitalisatsioon on $ 10.93M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BANK ringlev varu?
BANK ringlev varu on 174.62M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BANK (ATH) hind?
BANK saavutab ATH hinna summas 0.09177061454901096 USD.
Mis oli kõigi aegade BANK madalaim (ATL) hind?
BANK nägi ATL hinda summas 0.018389388782512995 USD.
Milline on BANK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BANK kauplemismaht on $ 62.38K USD.
Kas BANK sel aastal kõrgemale ka suundub?
BANK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BANK hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-17 23:55:13 (UTC+8)

