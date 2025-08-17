Lorenzo Protocol (BANK) reaalajas hind on $ 0.06262. Viimase 24 tunni jooksul BANK kaubeldud madalaim $ 0.06156 ja kõrgeim $ 0.06689 näitab aktiivset turu volatiivsust. BANKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.09177061454901096 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.018389388782512995.
Lüliajalise tootluse osas on BANK muutunud +0.46% viimase tunni jooksul, -2.04% 24 tunni vältel +2.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Lorenzo Protocol (BANK) – turuteave
Lorenzo Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 10.93M$ 62.38K 24 tunnise kauplemismahuga. BANK ringlev varu on 174.62M, mille koguvaru on 508083333.3333333. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 131.50M.
Lorenzo Protocol (BANK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Lorenzo Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0013041
-2.04%
30 päeva
$ +0.00153
+2.50%
60 päeva
$ +0.02037
+48.21%
90 päeva
$ -0.0056
-8.21%
Lorenzo Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris BANK muutuse $ -0.0013041 (-2.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Lorenzo Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00153 (+2.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Lorenzo Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus BANK $ +0.02037 (+48.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Lorenzo Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0056 (-8.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Lorenzo Protocol (BANK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields.
Lorenzo Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on Lorenzo Protocol (BANK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lorenzo Protocol (BANK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lorenzo Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Lorenzo Protocol (BANK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BANK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
