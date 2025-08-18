Mis on Euler Finance (EUL)

Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.

Euler Finance (EUL) tokenoomika

Euler Finance (EUL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EUL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Euler Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Euler Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on Euler Finance (EUL) tänapäeval väärt? Reaalajas EUL hind USD on 10.86 USD. Milline on EUL turukapitalisatsioon? EUL turukapitalisatsioon on $ 214.05M USD. Milline on EUL ringlev varu? EUL ringlev varu on 19.71M USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim EUL (ATH) hind? EUL saavutab ATH hinna summas 15.891142207582437 USD. Mis oli kõigi aegade EUL madalaim (ATL) hind? EUL nägi ATL hinda summas 1.4404454386373047 USD. Milline on EUL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EUL kauplemismaht on $ 61.84K USD.

