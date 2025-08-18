Rohkem infot EUL

Euler Finance hind(EUL)

$10.86
-1.71%1D
Euler Finance (EUL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:28:34 (UTC+8)

Euler Finance (EUL) hinna teave (USD)

$ 10.637
$ 11.62
$ 10.637
$ 11.62
$ 15.891142207582437
$ 1.4404454386373047
-3.79%

-1.71%

-10.25%

-10.25%

Euler Finance (EUL) reaalajas hind on $ 10.86. Viimase 24 tunni jooksul EUL kaubeldud madalaim $ 10.637 ja kõrgeim $ 11.62 näitab aktiivset turu volatiivsust. EULkõigi aegade kõrgeim hind on $ 15.891142207582437 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.4404454386373047.

Lüliajalise tootluse osas on EUL muutunud -3.79% viimase tunni jooksul, -1.71% 24 tunni vältel -10.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Euler Finance (EUL) – turuteave

No.225

$ 214.05M
$ 61.84K
$ 295.21M
19.71M
27,182,818.28459045
27,182,818.28459045
72.50%

ETH

Euler Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 214.05M $ 61.84K 24 tunnise kauplemismahuga. EUL ringlev varu on 19.71M, mille koguvaru on 27182818.28459045. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 295.21M.

Euler Finance (EUL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Euler Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.18894-1.71%
30 päeva$ -2.72-20.03%
60 päeva$ +2.945+37.20%
90 päeva$ +1.249+12.99%
Euler Finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris EUL muutuse $ -0.18894 (-1.71%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Euler Finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -2.72 (-20.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Euler Finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EUL $ +2.945 (+37.20%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Euler Finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +1.249 (+12.99%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Euler Finance (EUL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Euler Finance hinnaajaloo lehte.

Mis on Euler Finance (EUL)

Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.

Euler Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Euler Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida EUL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Euler Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Euler Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Euler Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Euler Finance (EUL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Euler Finance (EUL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Euler Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Euler Finance hinna ennustust kohe!

Euler Finance (EUL) tokenoomika

Euler Finance (EUL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EUL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Euler Finance (EUL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Euler Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Euler Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

EUL kohalike valuutade suhtes

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Euler Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on Euler Finance (EUL) tänapäeval väärt?
Reaalajas EUL hind USD on 10.86 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EUL/USD hind?
Praegune hind EUL/USD on $ 10.86. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Euler Finance turukapitalisatsioon?
EUL turukapitalisatsioon on $ 214.05M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EUL ringlev varu?
EUL ringlev varu on 19.71M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EUL (ATH) hind?
EUL saavutab ATH hinna summas 15.891142207582437 USD.
Mis oli kõigi aegade EUL madalaim (ATL) hind?
EUL nägi ATL hinda summas 1.4404454386373047 USD.
Milline on EUL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EUL kauplemismaht on $ 61.84K USD.
Kas EUL sel aastal kõrgemale ka suundub?
EUL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EUL hinna ennustust.
Euler Finance (EUL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

