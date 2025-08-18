Euler Finance (EUL) reaalajas hind on $ 10.86. Viimase 24 tunni jooksul EUL kaubeldud madalaim $ 10.637 ja kõrgeim $ 11.62 näitab aktiivset turu volatiivsust. EULkõigi aegade kõrgeim hind on $ 15.891142207582437 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.4404454386373047.
Lüliajalise tootluse osas on EUL muutunud -3.79% viimase tunni jooksul, -1.71% 24 tunni vältel -10.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Euler Finance (EUL) – turuteave
No.225
$ 214.05M
$ 61.84K
$ 295.21M
19.71M
27,182,818.28459045
27,182,818.28459045
72.50%
ETH
Euler Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 214.05M$ 61.84K 24 tunnise kauplemismahuga. EUL ringlev varu on 19.71M, mille koguvaru on 27182818.28459045. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 295.21M.
Euler Finance (EUL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Euler Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.18894
-1.71%
30 päeva
$ -2.72
-20.03%
60 päeva
$ +2.945
+37.20%
90 päeva
$ +1.249
+12.99%
Euler Finance Hinnamuutus täna
Täna registreeris EUL muutuse $ -0.18894 (-1.71%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Euler Finance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -2.72 (-20.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Euler Finance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EUL $ +2.945 (+37.20%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Euler Finance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +1.249 (+12.99%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Euler Finance (EUL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party.
Euler Finance hinna ennustus (USD)
