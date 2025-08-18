BeFaster Holder Token hind (BFHT)
-0.63%
-2.57%
-3.99%
-3.99%
BeFaster Holder Token (BFHT) reaalajas hind on $0.00299476. Viimase 24 tunni jooksul BFHT kaubeldud madalaim $ 0.00299048 ja kõrgeim $ 0.00311204 näitab aktiivset turu volatiivsust. BFHTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03788546 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on BFHT muutunud -0.63% viimase tunni jooksul, -2.57% 24 tunni vältel -3.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
BeFaster Holder Token praegune turukapitalisatsioon on $ 891.55K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BFHT ringlev varu on 297.70M, mille koguvaru on 297702612.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 891.55K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse BeFaster Holder Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BeFaster Holder Token ja USD hinnamuutus $ -0.0007308217.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BeFaster Holder Token ja USD hinnamuutus $ +0.0000978480.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BeFaster Holder Token ja USD hinnamuutus $ +0.0000955816546872315.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-2.57%
|30 päeva
|$ -0.0007308217
|-24.40%
|60 päeva
|$ +0.0000978480
|+3.27%
|90 päeva
|$ +0.0000955816546872315
|+3.30%
BeFaster.fit is a decentralised fitness and lifestyle application that connects the sports world with the crypto world. The stated goal is to increase general crypto-positivity and to get the world's population moving and reward them for it. The sports app is designed as a game and offers a single-player mode where users can increase their own performance and health. In addition, it also offers a multiplayer mode where competitions with other users are possible in dual and multiple variants. The multiplayer mode is possible both in the national currencies and in cryptocurrency. However, the use of a cryptocurrency in challenges or tournaments is more lucrative for the user. In a simple and playful way, BeFaster.fit motivates its users to engage with the crypto world and thus be prepared for the future. BeFaster.fit has implemented two BEP-20 tokens. The PAID (Personal activity internal distribution) is the InApp token and the BFHT (BeFasterHoldertoken), which is considered as an investor token. According to the BeFaster.fit protocol, all BFHT holders can stake their BFHT and participate in the Staking Pool distribution. 50% of the companies revenue are transferred to the Staking Pool and distributed to the staked BFHT on a daily or monthly basis, depending on the source of revenue. Long term stakers receive additional Staking Rewards. Following the BeFaster.fit Multi Currency Option, each holder can decide in which cryptocurrency they would like to receive their personal payout. The distribution can be made in BFHT or other major coins. The name BeFaster.fit describes the principle of the Dapp. The algorhytms developed especially for the app, the anti-cheating and the self-learning mechanisms put the fairness and equality of sporting performance in the foreground. The DApp is available to the public since 14. August 2022.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on BeFaster Holder Token (BFHT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BeFaster Holder Token (BFHT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BeFaster Holder Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake BeFaster Holder Token hinna ennustust kohe!
BeFaster Holder Token (BFHT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BFHT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.