Base God hind (TYBG)

Loendis mitteolevad

1 TYBG/USD reaalajas hind:

--
----
-10.90%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Base God (TYBG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:05:57 (UTC+8)

Base God (TYBG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.17%

-10.69%

-26.27%

-26.27%

Base God (TYBG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TYBG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TYBGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TYBG muutunud +0.17% viimase tunni jooksul, -10.69% 24 tunni vältel -26.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Base God (TYBG) – turuteave

$ 9.17M
$ 9.17M$ 9.17M

--
----

$ 9.17M
$ 9.17M$ 9.17M

122.93B
122.93B 122.93B

122,931,702,602.72266
122,931,702,602.72266 122,931,702,602.72266

Base God praegune turukapitalisatsioon on $ 9.17M -- 24 tunnise kauplemismahuga. TYBG ringlev varu on 122.93B, mille koguvaru on 122931702602.72266. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.17M.

Base God (TYBG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Base God ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Base God ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Base God ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Base God ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-10.69%
30 päeva$ 0+0.82%
60 päeva$ 0+28.26%
90 päeva$ 0--

Mis on Base God (TYBG)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Base God (TYBG) allikas

Ametlik veebisait

Base God hinna ennustus (USD)

Kui palju on Base God (TYBG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Base God (TYBG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Base God nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Base God hinna ennustust kohe!

TYBG kohalike valuutade suhtes

Base God (TYBG) tokenoomika

Base God (TYBG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TYBG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Base God (TYBG) kohta

Kui palju on Base God (TYBG) tänapäeval väärt?
Reaalajas TYBG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TYBG/USD hind?
Praegune hind TYBG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Base God turukapitalisatsioon?
TYBG turukapitalisatsioon on $ 9.17M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TYBG ringlev varu?
TYBG ringlev varu on 122.93B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TYBG (ATH) hind?
TYBG saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade TYBG madalaim (ATL) hind?
TYBG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TYBG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TYBG kauplemismaht on -- USD.
Kas TYBG sel aastal kõrgemale ka suundub?
TYBG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TYBG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:05:57 (UTC+8)

Base God (TYBG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.