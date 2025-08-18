Rohkem infot BALTO

BALTO Hinnainfo

BALTO Ametlik veebisait

BALTO Tokenoomika

BALTO Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

BALTO logo

BALTO hind (BALTO)

Loendis mitteolevad

1 BALTO/USD reaalajas hind:

--
----
-4.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
BALTO (BALTO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:44:16 (UTC+8)

BALTO (BALTO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.67%

-4.91%

+44.81%

+44.81%

BALTO (BALTO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BALTO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BALTOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BALTO muutunud +0.67% viimase tunni jooksul, -4.91% 24 tunni vältel +44.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BALTO (BALTO) – turuteave

$ 227.92K
$ 227.92K$ 227.92K

--
----

$ 227.92K
$ 227.92K$ 227.92K

359.02B
359.02B 359.02B

359,015,678,856.0
359,015,678,856.0 359,015,678,856.0

BALTO praegune turukapitalisatsioon on $ 227.92K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BALTO ringlev varu on 359.02B, mille koguvaru on 359015678856.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 227.92K.

BALTO (BALTO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse BALTO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse BALTO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse BALTO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse BALTO ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.91%
30 päeva$ 0+39.80%
60 päeva$ 0+39.44%
90 päeva$ 0--

Mis on BALTO (BALTO)

Balto memetoken is inspired by the legendary sled dog, Balto, who braved the harshest conditions to deliver life-saving medicine. Just like its namesake, Balto is here to lead the pack in the crypto world with courage and determination! Balto embodies the spirit of bravery and resilience, making it a symbol of hope and strength in the crypto community. Read more about who was BALTO in real life on https://en.wikipedia.org/wiki/Balto

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse BALTO (BALTO) allikas

Ametlik veebisait

BALTO hinna ennustus (USD)

Kui palju on BALTO (BALTO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BALTO (BALTO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BALTO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BALTO hinna ennustust kohe!

BALTO kohalike valuutade suhtes

BALTO (BALTO) tokenoomika

BALTO (BALTO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BALTO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BALTO (BALTO) kohta

Kui palju on BALTO (BALTO) tänapäeval väärt?
Reaalajas BALTO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BALTO/USD hind?
Praegune hind BALTO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BALTO turukapitalisatsioon?
BALTO turukapitalisatsioon on $ 227.92K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BALTO ringlev varu?
BALTO ringlev varu on 359.02B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BALTO (ATH) hind?
BALTO saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BALTO madalaim (ATL) hind?
BALTO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BALTO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BALTO kauplemismaht on -- USD.
Kas BALTO sel aastal kõrgemale ka suundub?
BALTO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BALTO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:44:16 (UTC+8)

BALTO (BALTO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.