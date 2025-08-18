Mis on Autobahn Network (TXL)

The Autobahn Network is the first Layer 2 Optimistic Rollup for the BNB Smart Chain (formerly Binance Smart Chain). It's designed to run at lightning speed while minimizing fees, and benefits from the BNB Smart Chain which underlies it. For more information about the Autobahn Network, please visit https://autobahn.network.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Autobahn Network (TXL) allikas Ametlik veebisait

Autobahn Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Autobahn Network (TXL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Autobahn Network (TXL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Autobahn Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Autobahn Network hinna ennustust kohe!

TXL kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Autobahn Network (TXL) tokenoomika

Autobahn Network (TXL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TXL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Autobahn Network (TXL) kohta Kui palju on Autobahn Network (TXL) tänapäeval väärt? Reaalajas TXL hind USD on 0.00331906 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TXL/USD hind? $ 0.00331906 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TXL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Autobahn Network turukapitalisatsioon? TXL turukapitalisatsioon on $ 424.85K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TXL ringlev varu? TXL ringlev varu on 127.12M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TXL (ATH) hind? TXL saavutab ATH hinna summas 0.812598 USD . Mis oli kõigi aegade TXL madalaim (ATL) hind? TXL nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on TXL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TXL kauplemismaht on -- USD . Kas TXL sel aastal kõrgemale ka suundub? TXL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TXL hinna ennustust

Autobahn Network (TXL) Olulised valdkonna uudised