Autobahn Network logo

Autobahn Network hind (TXL)

Loendis mitteolevad

1 TXL/USD reaalajas hind:

$0.00331906
$0.00331906$0.00331906
+272.20%1D
mexc
USD
Autobahn Network (TXL) reaalajas hinnagraafik
Autobahn Network (TXL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0.00338623
$ 0.00338623$ 0.00338623
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00338623
$ 0.00338623$ 0.00338623

$ 0.812598
$ 0.812598$ 0.812598

$ 0
$ 0$ 0

-0.64%

+272.27%

+3,309.55%

+3,309.55%

Autobahn Network (TXL) reaalajas hind on $0.00331906. Viimase 24 tunni jooksul TXL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0.00338623 näitab aktiivset turu volatiivsust. TXLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.812598 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TXL muutunud -0.64% viimase tunni jooksul, +272.27% 24 tunni vältel +3,309.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Autobahn Network (TXL) – turuteave

$ 424.85K
$ 424.85K$ 424.85K

--
----

$ 2.01M
$ 2.01M$ 2.01M

127.12M
127.12M 127.12M

599,995,118.6439197
599,995,118.6439197 599,995,118.6439197

Autobahn Network praegune turukapitalisatsioon on $ 424.85K -- 24 tunnise kauplemismahuga. TXL ringlev varu on 127.12M, mille koguvaru on 599995118.6439197. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.01M.

Autobahn Network (TXL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Autobahn Network ja USD hinnamuutus $ +0.00242748.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Autobahn Network ja USD hinnamuutus $ +0.0084498886.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Autobahn Network ja USD hinnamuutus $ +0.0104123446.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Autobahn Network ja USD hinnamuutus $ +0.00075610320248806.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00242748+272.27%
30 päeva$ +0.0084498886+254.59%
60 päeva$ +0.0104123446+313.71%
90 päeva$ +0.00075610320248806+29.50%

Mis on Autobahn Network (TXL)

The Autobahn Network is the first Layer 2 Optimistic Rollup for the BNB Smart Chain (formerly Binance Smart Chain). It's designed to run at lightning speed while minimizing fees, and benefits from the BNB Smart Chain which underlies it. For more information about the Autobahn Network, please visit https://autobahn.network.

Autobahn Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Autobahn Network (TXL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Autobahn Network (TXL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Autobahn Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Autobahn Network hinna ennustust kohe!

TXL kohalike valuutade suhtes

Autobahn Network (TXL) tokenoomika

Autobahn Network (TXL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TXL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Autobahn Network (TXL) kohta

Kui palju on Autobahn Network (TXL) tänapäeval väärt?
Reaalajas TXL hind USD on 0.00331906 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TXL/USD hind?
Praegune hind TXL/USD on $ 0.00331906. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Autobahn Network turukapitalisatsioon?
TXL turukapitalisatsioon on $ 424.85K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TXL ringlev varu?
TXL ringlev varu on 127.12M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TXL (ATH) hind?
TXL saavutab ATH hinna summas 0.812598 USD.
Mis oli kõigi aegade TXL madalaim (ATL) hind?
TXL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TXL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TXL kauplemismaht on -- USD.
Kas TXL sel aastal kõrgemale ka suundub?
TXL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TXL hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.