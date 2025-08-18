Mis on Aurigami (PLY)

Aurigami is a decentralised, non-custodial liquidity protocol. The protocol enables users to effortlessly lend, borrow, and earn interest with their digital assets. Depositors provide liquidity to the protocol to earn a passive income, while borrowers are able to borrow in an over-collateralised fashion.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Aurigami (PLY) allikas Ametlik veebisait

Aurigami hinna ennustus (USD)

Kui palju on Aurigami (PLY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Aurigami (PLY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Aurigami nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Aurigami hinna ennustust kohe!

PLY kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Aurigami (PLY) tokenoomika

Aurigami (PLY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PLY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Aurigami (PLY) kohta Kui palju on Aurigami (PLY) tänapäeval väärt? Reaalajas PLY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PLY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PLY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Aurigami turukapitalisatsioon? PLY turukapitalisatsioon on $ 111.94K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PLY ringlev varu? PLY ringlev varu on 4.12B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PLY (ATH) hind? PLY saavutab ATH hinna summas 0.02534606 USD . Mis oli kõigi aegade PLY madalaim (ATL) hind? PLY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PLY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PLY kauplemismaht on -- USD . Kas PLY sel aastal kõrgemale ka suundub? PLY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PLY hinna ennustust

Aurigami (PLY) Olulised valdkonna uudised