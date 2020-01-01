Aurigami (PLY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Aurigami (PLY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Aurigami (PLY) teave Aurigami is a decentralised, non-custodial liquidity protocol. The protocol enables users to effortlessly lend, borrow, and earn interest with their digital assets. Depositors provide liquidity to the protocol to earn a passive income, while borrowers are able to borrow in an over-collateralised fashion. Ametlik veebisait: https://www.aurigami.finance/ Ostke PLY kohe!

Aurigami (PLY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Aurigami (PLY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 109.31K $ 109.31K $ 109.31K Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 4.12B $ 4.12B $ 4.12B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 265.11K $ 265.11K $ 265.11K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02534606 $ 0.02534606 $ 0.02534606 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Aurigami (PLY) hinna kohta

Aurigami (PLY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Aurigami (PLY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PLY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PLY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PLY tokeni tokenoomikat, avastage PLY tokeni reaalajas hinda!

PLY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PLY võiks suunduda? Meie PLY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PLY tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

