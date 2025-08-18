Rohkem infot ASYM

ASYM hind (ASYM)

1 ASYM/USD reaalajas hind:

$0.00094637
$0.00094637$0.00094637
-9.90%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
ASYM (ASYM) reaalajas hinnagraafik
ASYM (ASYM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0.00106464
$ 0.00106464$ 0.00106464
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00106464
$ 0.00106464$ 0.00106464

$ 0.01032666
$ 0.01032666$ 0.01032666

$ 0
$ 0$ 0

-2.39%

-10.03%

+0.19%

+0.19%

ASYM (ASYM) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ASYM kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0.00106464 näitab aktiivset turu volatiivsust. ASYMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01032666 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ASYM muutunud -2.39% viimase tunni jooksul, -10.03% 24 tunni vältel +0.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ASYM (ASYM) – turuteave

$ 946.27K
$ 946.27K$ 946.27K

--
----

$ 946.27K
$ 946.27K$ 946.27K

999.90M
999.90M 999.90M

999,902,127.809656
999,902,127.809656 999,902,127.809656

ASYM praegune turukapitalisatsioon on $ 946.27K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ASYM ringlev varu on 999.90M, mille koguvaru on 999902127.809656. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 946.27K.

ASYM (ASYM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ASYM ja USD hinnamuutus $ -0.000105405606514174.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ASYM ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ASYM ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ASYM ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000105405606514174-10.03%
30 päeva$ 0+45.06%
60 päeva$ 0+60.44%
90 päeva$ 0--

Mis on ASYM (ASYM)

ASYM is an agent network that identifies high ROI opportunities, allocates capital to those opportunities, generates profits, and then settles profits in $ASYM. $ASYM is a growth token that seeks to grow at the highest rate, with constant demand pressure from its network of agent traders that have access to data, predictive models, trading strategies, and capital. Created by https://x.com/mungimungimungi

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ASYM (ASYM) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

ASYM hinna ennustus (USD)

Kui palju on ASYM (ASYM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ASYM (ASYM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ASYM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ASYM hinna ennustust kohe!

ASYM kohalike valuutade suhtes

ASYM (ASYM) tokenoomika

ASYM (ASYM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ASYM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ASYM (ASYM) kohta

Kui palju on ASYM (ASYM) tänapäeval väärt?
Reaalajas ASYM hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ASYM/USD hind?
Praegune hind ASYM/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ASYM turukapitalisatsioon?
ASYM turukapitalisatsioon on $ 946.27K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ASYM ringlev varu?
ASYM ringlev varu on 999.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASYM (ATH) hind?
ASYM saavutab ATH hinna summas 0.01032666 USD.
Mis oli kõigi aegade ASYM madalaim (ATL) hind?
ASYM nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ASYM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ASYM kauplemismaht on -- USD.
Kas ASYM sel aastal kõrgemale ka suundub?
ASYM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ASYM hinna ennustust.
ASYM (ASYM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

