ASYM (ASYM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ASYM (ASYM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ASYM (ASYM) teave ASYM is an agent network that identifies high ROI opportunities, allocates capital to those opportunities, generates profits, and then settles profits in $ASYM. $ASYM is a growth token that seeks to grow at the highest rate, with constant demand pressure from its network of agent traders that have access to data, predictive models, trading strategies, and capital. Created by https://x.com/mungimungimungi Ametlik veebisait: https://www.asym.info/ Valge raamat: https://www.asym.info/whitepaper Ostke ASYM kohe!

ASYM (ASYM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ASYM (ASYM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 773.64K Koguvaru: $ 999.90M Ringlev varu: $ 999.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 773.64K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01032666 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0.00077657 Lisateave ASYM (ASYM) hinna kohta

ASYM (ASYM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ASYM (ASYM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ASYM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ASYM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ASYM tokeni tokenoomikat, avastage ASYM tokeni reaalajas hinda!

ASYM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ASYM võiks suunduda? Meie ASYM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ASYM tokeni hinna ennustust kohe!

