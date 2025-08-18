Rohkem infot ASUGAR

aSUGAR hind (ASUGAR)

1 ASUGAR/USD reaalajas hind:

$0.06317
$0.06317
-1.20%1D
aSUGAR (ASUGAR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:35:34 (UTC+8)

aSUGAR (ASUGAR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.062926
24 h madal
$ 0.064452
24 h kõrge

$ 0.062926
$ 0.064452
$ 0.099079
$ 0.062926
+0.01%

-1.25%

-4.42%

-4.42%

aSUGAR (ASUGAR) reaalajas hind on $0.06317. Viimase 24 tunni jooksul ASUGAR kaubeldud madalaim $ 0.062926 ja kõrgeim $ 0.064452 näitab aktiivset turu volatiivsust. ASUGARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.099079 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.062926.

Lüliajalise tootluse osas on ASUGAR muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -1.25% 24 tunni vältel -4.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

aSUGAR (ASUGAR) – turuteave

$ 262.40K
--
$ 262.40K
4.16M
4,156,802.022528151
aSUGAR praegune turukapitalisatsioon on $ 262.40K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ASUGAR ringlev varu on 4.16M, mille koguvaru on 4156802.022528151. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 262.40K.

aSUGAR (ASUGAR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse aSUGAR ja USD hinnamuutus $ -0.00080193808428414.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse aSUGAR ja USD hinnamuutus $ -0.0106276134.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse aSUGAR ja USD hinnamuutus $ -0.0124943311.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse aSUGAR ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00080193808428414-1.25%
30 päeva$ -0.0106276134-16.82%
60 päeva$ -0.0124943311-19.77%
90 päeva$ 0--

Mis on aSUGAR (ASUGAR)

Jiko is a DeFi yield optimizer gamified as a PvP idle card game. Users stake in single-sided pools to earn yield while powering up their cards—whose stats scale with token and NFT prices. By integrating liquid staking, CDPs (collateralized debt positions), and gamification, Jiko transforms passive financial activities into a dynamic player-versus-player (PvP) experience. Built natively on Berachain, it introduces a new era where financial acumen and PvP strategy work hand-in-hand.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse aSUGAR (ASUGAR) allikas

aSUGAR hinna ennustus (USD)

Kui palju on aSUGAR (ASUGAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie aSUGAR (ASUGAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida aSUGAR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake aSUGAR hinna ennustust kohe!

ASUGAR kohalike valuutade suhtes

aSUGAR (ASUGAR) tokenoomika

aSUGAR (ASUGAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ASUGAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse aSUGAR (ASUGAR) kohta

Kui palju on aSUGAR (ASUGAR) tänapäeval väärt?
Reaalajas ASUGAR hind USD on 0.06317 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ASUGAR/USD hind?
Praegune hind ASUGAR/USD on $ 0.06317. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on aSUGAR turukapitalisatsioon?
ASUGAR turukapitalisatsioon on $ 262.40K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ASUGAR ringlev varu?
ASUGAR ringlev varu on 4.16M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASUGAR (ATH) hind?
ASUGAR saavutab ATH hinna summas 0.099079 USD.
Mis oli kõigi aegade ASUGAR madalaim (ATL) hind?
ASUGAR nägi ATL hinda summas 0.062926 USD.
Milline on ASUGAR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ASUGAR kauplemismaht on -- USD.
Kas ASUGAR sel aastal kõrgemale ka suundub?
ASUGAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ASUGAR hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.