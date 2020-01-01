aSUGAR (ASUGAR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi aSUGAR (ASUGAR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

aSUGAR (ASUGAR) teave Jiko is a DeFi yield optimizer gamified as a PvP idle card game. Users stake in single-sided pools to earn yield while powering up their cards—whose stats scale with token and NFT prices. By integrating liquid staking, CDPs (collateralized debt positions), and gamification, Jiko transforms passive financial activities into a dynamic player-versus-player (PvP) experience. Built natively on Berachain, it introduces a new era where financial acumen and PvP strategy work hand-in-hand. Ametlik veebisait: https://app.beraji.com Ostke ASUGAR kohe!

aSUGAR (ASUGAR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage aSUGAR (ASUGAR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 259.96K $ 259.96K $ 259.96K Koguvaru: $ 4.12M $ 4.12M $ 4.12M Ringlev varu: $ 4.12M $ 4.12M $ 4.12M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 259.96K $ 259.96K $ 259.96K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.099079 $ 0.099079 $ 0.099079 Kõigi aegade madalaim: $ 0.062926 $ 0.062926 $ 0.062926 Praegune hind: $ 0.06306 $ 0.06306 $ 0.06306 Lisateave aSUGAR (ASUGAR) hinna kohta

aSUGAR (ASUGAR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud aSUGAR (ASUGAR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ASUGAR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ASUGAR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ASUGAR tokeni tokenoomikat, avastage ASUGAR tokeni reaalajas hinda!

ASUGAR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ASUGAR võiks suunduda? Meie ASUGAR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ASUGAR tokeni hinna ennustust kohe!

