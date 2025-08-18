Mis on AshSwap (ASH)

Given AshSwap is a stable-swap on the Elrond Network and adapts the token model of Curve Finance, the ASH token functions very similarly to CRV, at least at this stage. So people can stake ASH to receive veASH. With veASH users can: - Boost yields in the farms - Earn part of the trading fees of the exchange - Gain voting right in ASH DAO

Üksuse AshSwap (ASH) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse AshSwap (ASH) kohta Kui palju on AshSwap (ASH) tänapäeval väärt? Reaalajas ASH hind USD on 0.0023711 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ASH/USD hind? $ 0.0023711 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ASH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on AshSwap turukapitalisatsioon? ASH turukapitalisatsioon on $ 984.47K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ASH ringlev varu? ASH ringlev varu on 414.89M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ASH (ATH) hind? ASH saavutab ATH hinna summas 0.120014 USD . Mis oli kõigi aegade ASH madalaim (ATL) hind? ASH nägi ATL hinda summas 0.0019391 USD . Milline on ASH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ASH kauplemismaht on -- USD . Kas ASH sel aastal kõrgemale ka suundub? ASH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ASH hinna ennustust

