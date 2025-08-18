AshSwap hind (ASH)
-0.33%
-3.20%
-6.99%
-6.99%
AshSwap (ASH) reaalajas hind on $0.0023711. Viimase 24 tunni jooksul ASH kaubeldud madalaim $ 0.0023589 ja kõrgeim $ 0.00249499 näitab aktiivset turu volatiivsust. ASHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.120014 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0019391.
Lüliajalise tootluse osas on ASH muutunud -0.33% viimase tunni jooksul, -3.20% 24 tunni vältel -6.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
AshSwap praegune turukapitalisatsioon on $ 984.47K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ASH ringlev varu on 414.89M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.37M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse AshSwap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse AshSwap ja USD hinnamuutus $ -0.0001841318.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse AshSwap ja USD hinnamuutus $ +0.0001717349.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse AshSwap ja USD hinnamuutus $ -0.0005975085209204697.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-3.20%
|30 päeva
|$ -0.0001841318
|-7.76%
|60 päeva
|$ +0.0001717349
|+7.24%
|90 päeva
|$ -0.0005975085209204697
|-20.12%
Given AshSwap is a stable-swap on the Elrond Network and adapts the token model of Curve Finance, the ASH token functions very similarly to CRV, at least at this stage. So people can stake ASH to receive veASH. With veASH users can: - Boost yields in the farms - Earn part of the trading fees of the exchange - Gain voting right in ASH DAO
AshSwap (ASH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ASH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.